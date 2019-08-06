«Россия в моем сердце». Секретный пиджак российских олимпийцев напомнил Путину о «прежней работе»

Президент национальной Федерации хоккея Владислав Третьяк продемонстрировал Владимиру Путину пиджак, который российские атлеты носили на Олимпиаде в Пхенчхане, где запретили символику РФ. На подкладке формы было вышито «Россия в моем сердце».

«Никто не догадался», – так хитрость 6 августа прокомментировал Третьяк во время посещения корпуса в образовательном центре «Сириус».

У главы государства такой подход вызвал улыбку. «Такие вещи мне хорошо по прежней работе знакомы», – сказал Владимир Путин.

Президент пожелал успехов юным хоккеистам, которые принимали участие в семинаре для игроков и тренеров юношеских региональных команд. В ответ ему подарили форму.

Третьяк показал Путину пиджак с Олимпиады в Пхенчхане, где запретили российскую символику. Обычный пиджак, а на подкладке вышито «Россия в моем сердце».

Третьяк: Никто не догадался

Путин: Такие вещи мне хорошо по прежней работе знакомы pic.twitter.com/Szmp0MjIJ3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 августа 2019 г.

Ранее фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram также раскрыла секрет больших белых шарфов, которые стали частью нейтральной формы олимпийцев из РФ. Под этим аксессуаром был скрыт флаг России. Напомним, что XXIII зимние Олимпийские игры прошли в корейском Пхёнчхане в 2018 году. Российские спортсмены на соревнованиях выступали под нейтральным флагом из-за нарушения антидопинговых правил.