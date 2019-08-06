Сбитые в Щеглово женщина и девочка пытались спастись от летевшей по газону машины

Наезд автомобиля на пешеходов, произошедший днем 5 августа во Всеволожском районе Ленобласти, записал видеорегистратор совершившей ДТП машины. На записи видно, что пострадавшие пытались убежать, но не успели.

Как сообщили 6 августа в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 14 часов у дома 85В в поселке Щеглово. Водитель автомобиля Renault, двигаясь по двору, не справился с управлением, выехал на газон и сбил 60-летнюю женщину (ранее сообщалось, что пострадал мужчина) и 3-летнюю девочку.

В результате обе потерпевшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель с места ДТП скрылся, но быстро был задержан сотрудниками ГИБДД Всеволожского района, отметили в ведомстве.

Ранее также сообщалось, что водитель предположительно был под кайфом, однако, по данным ГИБДД, проведенное освидетельствование состояние опьянения у него не установило.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ.