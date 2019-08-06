Состояние богатейших людей планеты упало более чем на 100 млрд долларов за день

Богатейшие люди планеты потеряли миллиарды из-за рекордного с начала года падения на американских биржах. Индекс Dow Jones Industrial сократился на 2,9%, Nasdaq – на 3,6%, S&P 500 – на 3%, что сказалось на капиталах богачей.

Как пишет 6 августа Bloomberg, состояние 500 самых богатых бизнесменов мира уменьшилось за понедельник на 117 млрд долларов, или на 2,1%. По оценке Forbes, больше всех потерял президент группы компаний Louis Vuitton Mo?t Hennessy Бернар Арно – 4 млрд долларов. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга сократилось на 2,7 млрд долларов, а состояние бывшего гендиректора Oracle Ларри Эллисона – на 2,5 млрд.

Как писала «Фонтанка», причиной обвала на рынках стало обострение отношений США и Китая, на фоне этого эксперты опасаются рецессии в мировой экономике.