Агитаторы Беглова отвечают за все. Корреспондент “Фонтанки” примерила на себя роль сторонницы врио губернатора

На улицы Петербурга вышли агитаторы Александра Беглова. Их вооружили ответами на вопросы скептиков. От агитаторов петербуржцы узнают: первомайскую демонстрацию никто не разгонял, Александр Беглов — очень демократичный градоначальник, а в Интернете за него агитируют старые друзья и знакомые.

Фонтанка.ру

Сагитировать петербуржцев голосовать за Александра Беглова попыталась и корреспондент «Фонтанки». Не удалось: почти все пенсионеры и домохозяйки, которые открыли двери сотруднице штаба врио губернатора, и так оказались его поклонниками. Сформировать свое мнение им помог телевизор и Интернет — и там, и там о нем они слышат «только хорошее».

«Вы за Беглова будете голосовать?» — спрашиваю пожилого опрятно одетого мужчину.

«Конечно, а как же! Не за Собчак же!» — возмущенно отвечает он.

«Так она не баллотируется…» — замечаю робко.

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«А Беглов мне нравится, — невозмутимо продолжает мужчина. — Деловой он человек. Думаю, у него в прошлом — школа КГБ. Такие люди государству преданны. Не то что эти на митингах, которые картинку для Запада делают. Нам разве надо так, как на Западе, во Франции какой-нибудь?» — риторически заключает он и удаляется.

«А как вы составили впечатление о Беглове?» — кричу ему вслед.

«По телевизору, как же еще!» — бросает он, оставляя меня в одиночестве на скамейке перед жилым домом на окраине города.

На мне синяя форменная бейсболка с надписью «Александр Беглов. В интересах Петербурга». По объявлению во «ВКонтакте» («Требуются интервьюеры, проект до конца августа, больше опросите — больше заработаете, потолка нет») я устроилась агитатором в штаб врио губернатора.

Задача простая: вместе с «наказами» собрать контакты горожан, которые поддерживают Александра Беглова, чтобы в день голосования штаб сумел привести лояльных избирателей на участки. Хотя на шею мне повесили бейдж «Волонтер», за каждую заполненную анкету пообещали 70 рублей. «Как вы думаете, может губернатор города кинуть? Мы же не со своих карманов платим, тут выделяется бюджет, — авторитетно заверил меня молодой бригадир на вопрос о том, точно ли заплатят. — Это же репутация главного человека в городе. Так что все серьезно».

Штабная инструкция запрещает агитаторам рассказывать, что они работают за деньги. «Мы искренне считаем, что Беглов — лучший выбор. А если поддерживаешь искренне, деньги зачем?» — так рекомендуют отвечать циничным избирателям (инструкция есть в распоряжении «Фонтанки», ее подлинность подтвердили двое руководящих сотрудников штаба). Столь же искренне те же агитаторы поддерживают и конкурента врио губернатора – Владимира Бортко: прямо в штабе, едва увидев, мне предложили параллельно с работой на врио раздавать газеты КПРФ. «Это ничего, я так третий год работаю», — объяснила девушка-бригадир.

Авторы инструкции для агитаторов придумали ответы на все возможные претензии к Александру Беглову. «Первомайскую демонстрацию не разгоняли! На акции были только задержаны несколько человек, которые вели себя вызывающе и угрожали безопасности мирных граждан. Они специально провоцировали полицию и оказывали ей сопротивление», — так полагается отвечать на вопрос о жестких задержаниях участников шествия по Невскому проспекту, которые оппозиция считает немотивированными. Инструкция проливает свет и на позицию самого врио по этому вопросу (он ее публично ни разу не выражал): «Александр Беглов считает, что полиция действовала слишком жестко. Он говорил об этом на совещании. После этого ни одну акцию не разгоняли».

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Александр Беглов — «очень демократичный руководитель», говорится в шпаргалке: «Он предложил оппозиции место проведения своих акций — площадь Ленина. А раньше их загоняли в Удельный парк. Ни одна акция оппозиции не была запрещена. Кстати, Беглов поддержал проведение акции протеста в поддержку журналиста Ивана Голунова». Речь тут, видимо, о активистах, которые попытались получить официальное согласование на проведение митинга по задержанию Голунова, успеха не достигли: все семь площадок в центре, которые они предложили для акции, оказались заняты, и Смольный отправил их в Удельный парк. Спустя несколько дней Александр Беглов вспомнил об этой уже отклоненной заявке и велел подчиненным договориться с активистами и перенести акцию на другой день.

К оппозиции Александр Беглов вовсе не относится плохо: «Он человек, который посвятил себя службе Отечеству. Он плохо относится к пустым словам, к лени, к тем, кто ничего не делает ради страны и города».

А если кому-то из горожан покажется, что врио губернатора занимается «показухой», авторы инструкции рекомендуют отвечать: именно так и выглядит эффективная власть, петербуржцы просто от нее отвыкли.

Впрочем, за три часа работы агитатором корреспондент «Фонтанки» так и не встретила никого, кто захотел бы предъявить претензии по поводу политики врио губернатора. В разгар рабочего дня пообщаться пришлось только с домохозяйками и пенсионерами (последних эксперты называют основными избирателями Александра Беглова), и среди двадцати опрошенных только две молодые женщины отмахнулись со словами «Мы уж точно не за него». Но ни одного человека, кто бы не знал имени Александра Беглова, не встретилось.

«Конечно, знаю! Я за него! И в «Инстаграме» про него читаю, и во «ВКонтакте», и в «Ютубе» ролики попадаются, везде все только хорошее», — говорит молодая мама. Пиаром врио губернатора в соцсетях уже больше полугода занимаются сразу несколько команд политтехнологов.

Тем петербуржцам, которые заинтересуются источниками финансирования интернет-продвижения врио, агитаторам рекомендовано говорить, что «многие в Петербурге знают Беглова по тридцать лет, и естественно, поддерживают бесплатно, как своего друга и знакомого, которому доверяют».

«Девушка, подождите… А он из «Единой России»?» — выглядывает из квартиры домохозяйка, которая только что рассказала, что Александр Беглов ей «нравится как человек». «К «Единой России» я никакого уважения не испытываю, — разочарованно говорит она. — Там одни олигархи, пенсионной реформой народ душат. Но везде же есть исключения». Рассказывать ей, что врио губернатора «приостановил членство в «Единой России» и не связан с ней обязательствами», и что «к какой партии принадлежит губернатор, имеет второстепенное значение, важнее личные качества», как велела методичка, даже не пришлось.

«Конечно, я за Беглова. Потому что я за мирное небо над головой. А митингами ничего не решить, — говорит пенсионерка, которая признается, что и телевизор смотрит, и «в Интернете читает всякое». — У моей подруги сын милиционер. Так его на митинге ударили. Вот за что?» Беглов ей нравится, потому что «промышленник — знает, что делать с городом». Владимир Бортко тоже нравится, «но уж лучше пусть фильмы снимает». Главная претензия к работе властей — плохая уборка снега зимой, но на Беглова вину за это она не возлагает: «Он тогда только пришел, что мог сделать-то». Виноватым в снежном коллапсе штабная инструкция велит выставлять бывшего вице-губернатора Игоря Албина: в шпаргалке говорится, что он «был уволен в том числе из-за неспособности подготовить город к зиме». Игорь Албин, кстати, последние три года вообще не имел отношения к уборке снега: он отвечал за строительство, транспорт и инвестиции.

«Он молодец, активно включился во все житейские дела. Везде ездит, сам все открывает. Не то что предыдущий, как его там, тот только доклады по бумажке читал», — хвалит Александра Беглова пожилая женщина, которая новости узнает из телевизора.

В штабе ожидали и обратной реакции на активность врио. Отвечая тем, кто считает, что он зря сам занимается мелкими делами вместо того, чтобы наладить работу подчиненных, рекомендовали сравнивать врио губернатора с легендарным полководцем: «Александр Беглов своим примером, как Суворов, показывает, как надо решать вопросы».

Объяснить, чем конкретно нравится Александр Беглов, смогли немногие из его сторонников — большинство лишь уверенно говорили, что «стало лучше, а раньше было хуже». «Вот и метро дешевеет при нем!» — воскликнула пожилая женщина, которая возвращалась домой из магазина. «Как это дешевеет?» — вытаращилась я, на секунду забыв про свою бейсболку и бейдж. «А передавали, что по новой карточке будет дешевле проезд», — просветила меня она, подразумевая недавно объявленную льготу для владельцев карт «МИР» и «Единой карты петербуржца». И расплылась в улыбке, вспомнив о другой введенной Александром Бегловым перед выборами льготе: «Еще мне очень нравится, что я могу теперь на электричке бесплатно ездить. Весь год!»

Скепсиса по отношению к этому шагу в штабе врио тоже ждали: предполагалось, найдутся недовольные тем, что убытки РЖД город будет оплачивать за счет налогов тех же самых горожан. Агитаторам велели заверить избирателей, что свободные деньги на новую льготу появились из-за того, что по распоряжению врио город «отказался от неэффективных трат».

Бесплатный проезд в электричках наряду со строительством новых станций метро и «Арт-парка» вместо Судебного квартала авторы методички рекомендуют называть в качестве главных начинаний врио губернатора. Именно эти инициативы «лично поддерживает президент», говорится в инструкции.

«Я за, за! Давайте, сразу все подпишу», — говорит пенсионерка, едва услышав имя Беглова. К негативной реакции на прошедшую подписную кампанию в штабе тоже готовились. Видимо, опасаясь наткнуться на аудиторию петербургского штаба сторонников Алексея Навального, который опубликовал видео, где сотрудницы администрации Выборгского района сами заполняли подписные листы на рабочем месте. «Отдельные случаи были. Они обусловлены тем, что руководители разного уровня, искренне желая поддержать кандидатуру Александра Беглова, приглашали к участию в сборе подписей их коллег. Но каждый мог отказаться. Подписи собирали добровольно. Когда Беглов узнал, что в некоторых случаях подписи собирали на работе, он отказался подавать их в избирательную комиссию», — рекомендуют отвечать в штабе.

Собранные в Выборгском районе подписи врио губернатора и правда отказался сдавать в комиссию. Впрочем, этот случай был вовсе не единичным: только в публичном пространстве звучало около десяти заявлений сотрудников бюджетных учреждений о сборе подписей на рабочем месте. Не секрет, что административный сбор подписей шел параллельно с публичной подписной кампанией.

Впрочем, корреспондента «Фонтанки» штаб Александра Беглова отправил общаться с избирателями, не вооружив никакими инструкциями. Хотя бригадиры давали читать бумагу, в которой написано, что каждый агитатор — это «лицо кандидата», никакого подспорья для того, чтобы его сохранять, в штабе не дали. «Можете говорить все что угодно. Нам тоже не объясняли. Придумайте что-нибудь», — ответил бригадир на вопрос о том, как отвечать избирателям на сложные вопросы. Хотя упомянутую выше инструкцию разработали именно для бригадиров, говорит собеседник «Фонтанки» в штабе: она нужна, чтобы руководители могли посоветовать агитаторам, как отвечать скептикам.

Пусть известность Александра Беглова точно превосходит известность депутата заксобрания Максима Резника, отдельный пункт в инструкции сотрудники штаба врио губернатора посвятили ответу на однажды сформулированную оппозиционером претензию к врио. Если избиратели говорят, что «Александр Беглов не подходит Петербургу» (именно так в январе сказал с парламентской трибуны Максим Резник, после чего врио губернатора покинул зал), агитаторам рекомендуют отвечать, что главные проблемы города лежат не в политической плоскости, а в хозяйственной. «В этой связи человек-строитель с гигантским управленческим и жизненным опытом, имеющий прямой контакт с президентом страны, другими первыми лицами и главами крупнейших корпораций, безусловно, городу подходит», — резюмируют авторы методички. И дают ответ на самый животрепещущий для всех горожан вопрос: будет ли деятельность Александра Беглова столь же бурной после того, как он станет губернатором: «После выборов он, вероятнее всего, будет еще более активным. Беглов — человек дела, и он не остановится».

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»