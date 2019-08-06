Мариинский театр вошел в топ-10 богатейших государственных театров России

В топ-10 самых богатых российских театров, находящихся в федеральном подчинении, большинство мест заняли представители столицы, а из Петербурга вошел только Мариинский. Рейтинг публикует 6 августа Forbes.

«В России играют спектакли 619 театров, но лишь 24 из них находятся в федеральном подчинении — их учредителем является министерство культуры. В 2018 году театры Минкульта получили в общей сложности 28,8 млрд рублей, в том числе 17,1 млрд рублей в виде субсидий от учредителя и 187,4 млн рублей из бюджетных источников регионального уровня», – пишет издание.

Больше всех в прошлом году заработал столичный Большой театр, общий доход которого оценили в 8,628 миллиарда рублей. Доля бюджетного финансирования составила 57%.

На второй строчке обосновалась Мариинка с 6,864 миллиарда рублей дохода. При этом доля бюджетного финансирования у петербургского театра несколько ниже — 55,5%.

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Замыкает тройку с большим отставанием от победителей Новосибирский театр оперы и балета. Его доходы оценили в 1,904 миллиарда рублей, из которых 80% – это деньги из бюджета.

Следующие четыре позиции занял «культурный десант» из столицы: МХАТ им. А. П. Чехова, Малый театр России, Театр им. Е. Вахтангова и Театр драмы им. А. Пушкина. Их доход держится около 1 миллиарда рублей.

На восьмое место забрался Приморский филиал Мариинского театра с 894,9 миллиарда рублей, а далее опять следуют представители Москвы — Государственный Театр Наций и Московский детский музыкальный театр им. Н. Сац.

Во второй десятке нашлось место и для других представителей Петербурга. Так, Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова разместился на 11-й строке рейтинга. Российский молодежный театр — 13-й, а Малый драматический театр — Театр Европы — 17-й.