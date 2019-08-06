Водитель каршеринга в Мурино решил, что он пешеход. Прохожие оказались против

Утром 6 августа водители каршеринговых автомобилей были, что называется, в ударе. В Петербурге с их участием произошло сразу несколько ДТП, а в Мурино один решил покататься по пешеходной зоне.

«Прогулку», которая могла обернуться травмами для пешеходов, засняли очевидцы. Водитель легкового автомобиля сервиса «Яндекс.Драйв» катался по пешеходной зоне бульвара Менделеева в Мурино, сообщают в группе «Девяткино LIVE | Мурино».

На записи видно, как водитель каршеринга сначала медленно едет по тротуару, затем разворачивается и начинает движение обратно. В этот момент к нему подбегают несколько человек и пытаются остановить, однако водитель резко ускоряется, роняя одного из них, и быстро уезжает по тротуару уже в обратном направлении, после чего, наконец, выезжает на проезжую часть, подрезав попутную легковушку, и скрывается.

Некоторые комментаторы предположили, что неместный водитель ехал по навигатору и перепутал пешеходную зону и проезжую часть.

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В Петербурге на перекрестке улиц Рентгена и Льва Толстого «Делимобиль» проломил металлическое ограждение проезжей части, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам очевидца Николая, водитель уходил от столкновения: «Я с утра проезжал, когда оформляли место. На Рентгена стояла вторая машина. Каршеринг уходит от столкновения, двигаясь по Льва Толстого. Кто кому приоритета не дал, тут уж не видел».

Малоохтинский проспект у дома 51 не поделили Renault Logan каршерингового оператора Carenda и Ford Focus, пишут очевидцы.

А в Кудрово еще одному автомобилю «Яндекс.Драйва» досталось от грузовиков, рассказали в группе. Renault Kaptur оказался зажат между грузовым фургоном и самосвалом так, что левое переднее колесо даже оторвалось от земли.