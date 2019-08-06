Машина ДПС не догнала стремительную «Шкоду» ранним утром. Путь нарушителя остановили дерево и смерть

Перед смертельным наездом на дерево в Приморском районе Петербурга «Шкоду» пытался затормозить наряд ДПС. Если бы служебная машина не подвела сотрудников ГИБДД, трагедии, возможно, удалось бы избежать.

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, разогнавшуюся «Шкоду Рапид» около пяти утра заметил наряд ДПС. Полицейские потребовали, чтобы транспорт остановился, но просьбу водитель проигнорировал. Служебный «Солярис» пустился в погоню. На набережной Чёрной речки машина сотрудников предательски заглохла. А «Шкода Рапид» продолжила свой стремительный путь: она свернула на улицу Матроса Железняка и на повороте на Ланскую влетела в дерево. Водитель и его пассажирка погибли на месте, ещё одного пострадавшего из легковушки в тяжёлом состоянии госпитализировали.

24-летний уроженец Курской области приобрёл «Шкоду» в конце апреля. Стаж вождения у него более пяти лет. За последний года мужчина неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения, в том числе за скоростную езду.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти факт погони не подтвердили. В день аварии, 4 августа, в социальных сетях о преследовании также сообщали очевидцы, но в ведомстве эту информацию назвали не соответствующей действительности.