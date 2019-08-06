Петербуржец совершил кругосветное путешествие на трицикле за 37 дней

предоставлено Яном Зингером

Уникальное кругосветное путешествие завершил петербургский бизнесмен Ян Зингер. За 37 дней он в одиночку обогнул земной шар и проехал более 26 000 км на трехколесном спорткаре Slingshot.

Бензиновый трицикл Slingshot имеет мощность 173 л.с. и способен развивать скорость до 220 км/час. Подготовка к экспедиции заняла целый год.

Путешествие стартовало в Санкт-Петербурге 15 июня 2019 года и проходило по всей территории России, а также в Канаде, США (включая Аляску) и Европе. Ян Зингер рассчитывал преодолеть маршрут за 45 дней с даты отъезда, однако из-за неожиданных бюрократических сложностей с американской таможней задержался на 4 дня. Фактически, если вычесть дни таможенных проволочек и перелетов, а посчитать только дни движения, путешественник обогнул земной шар за 37 дней.