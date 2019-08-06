Проскочил: на съезде с ЗСД на Богатырский легковушка поймала сзади Volvo

Западный скоростной диаметр временно сузило ДТП. Со слов очевидцев, один из водителей решил «пролезть» на съезд, но маневр не удался.

ДТП произошло днем 6 августа на съезде с ЗСД на Богатырский проспект, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, водитель автомобиля Volkswagen, вероятно, пропустив свой съезд, остановился в левом ряду и, включив поворотник, попытался перестроиться на съезд. Ехавший за ним водитель Volvo не успел среагировать и въехал в легковушку.

На месте работают медики и МЧС. Информация о пострадавших уточняется. По данным «Яндекс.Пробок», на ЗСД наблюдается затор около километра. Но в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы» сообщили, что затруднений в движении на магистрали сейчас нет, место ДТП обозначено, а разбитые машины огорожены экстренными службами.

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Отметим, что на минувшей неделе похожая авария произошла на КАД и имела трагические последствия. Водитель автомобиля Mazda у развязки в Мурино стал сдавать назад, и в машину врезался грузовик. В результате в легковушке погибла 7-летняя пассажирка, а водитель и еще один пассажир – 12-летний мальчик – получили травмы.