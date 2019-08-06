Генпрокуратура: В Иркутской области пожарами «прикрывали» незаконные рубки леса

В Иркутской области выявлены факты намеренных поджогов лесов. Как пишет РИА Новости, об этом 6 августа заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами "прикрывали" незаконные рубки», — говорит Куренной.

Напомним, накануне прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что региональные власти якобы специально искажали статистику по лесным пожарам. В МЧС же подчеркнули, что основной причиной лесных пожаров является «неосторожное обращение человека с огнем». Всего по фактам возгораний возбуждено 277 уголовных дел, сообщал главный государственный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев на совещании в Госдуме.