Петербуржца подозревают в растлении семи мальчиков. Он вышел условно-досрочно за похожее

Совращение четверых мальчиков в Ленобласти раскрыли правоохранительные органы. Потерпевшие указали на жителя Шушар, который с апреля текущего года уже находится под арестом за подобное.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 6 августа, к делу задержанного весной за педофилию приобщили новые эпизоды. Сделали это после того, как в Следственный комитет обратилась жительница деревни Большие Колпаны Гатчинского района. Она рассказала, что ее сыновья 2008 и 2010 года рождения стали жертвами сексуального интереса взрослого мужчины. Подобное сообщил и односельчанин женщины, являющийся опекуном мальчика 2007 года рождения. Похожее заявление поступило и от отца 14-летнего жителя Новгородской области. Встречи насильника с детьми проходили в Больших Колпанах и Новом Свете в период времени с ноября 2018-го по февраль 2019-го.

По эпизодам возбудили уголовные дела по статьям о развращении несовершеннолетних и насильственных действиях сексуального характера. 47-летний безработный петербуржец, которого подозревают в педофилии, в 2006 году уже осуждался за любовь раздеваться перед детьми. За несколько эпизодов его отправляли на два года в колонию-поселение, откуда он в тот же год вышел условно-досрочно. Ранее «Фонтанка» рассказывала о троих пострадавших от действий мужчины детях. Таким образом, общее число потерпевших достигло семи человек.