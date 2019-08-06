Для страховой компании Гайде построят восьмиэтажное здание

АО "СК ГАЙДЕ"

На месте существующего здания, по адресу ул. Боровая 47 (лит. Д), построенного в 1980-м году, внутри которого расположен центр автострахования и техосмотра СК «Гайде», возведут восьмиэтажное здание с двухэтажной пристройкой.

В нем расположатся офисы и обновленный автоцентр СК «ГАЙДЕ». Максимальная высота новостройки может достичь 33 метров.

На основании данных технического паспорта, КГИОП признаёт, что постройка не историческая. Демонтаж неисторических зданий разрешён в зоне регулирования застройки, где расположен этот квартал.

Другие подробности проекта пока не раскрываются.

АО "СК ГАЙДЕ", лицензия ЦБ РФ СЛ № 0630-04 от 26 января 2017 г.