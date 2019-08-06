Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии закрыл театральный сезон

пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

4 августа гала-концертом с участием звезд жанра Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии завершил III фестиваль «Оперетта-Парк», который проходил в Государственном музее-заповеднике «Гатчина». Фестиваль посетили около четырех тысяч зрителей.

Две музыкальные фантазии на темы классических оперетт – «Баронесса Лили» Е. Хуски и «Графиня Марица» И. Кальмана были показаны под открытым небом в сопровождении оркестра театра.

Впервые в истории фестиваля спектакль-открытие был показан в камерном формате на территории Собственного сада. Приключение в старинном замке, которое пережили герои «Баронессы Лили», стараниями главного художника фестиваля Ирины Долговой было «вписано» в архитектурный контекст Большого Гатчинского дворца. Возможность посмотреть спектакль и прогуляться по Собственному саду императорской фамилии приглянулась зрителям: билеты были раскуплены за несколько дней до начала фестиваля.

пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

На второй день, несмотря на плохую погоду, почти две тысячи зрителей собрались посмотреть «Графиню Марицу». На зрительских трибунах, установленных на Серебряном лугу, стойкие любители оперетты согревали своей любовью артистов Театра музкомедии, которые с блеском отыграли двухчасовой спектакль. Для уличного показа адаптацию постановки, с 2008 года сохраняющей лидирующие позиции в репертуаре театра, сделал маститый венгерский режиссер Габор Миклош Кереньи.

пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

Завершился фестиваль гала-концертом с участием ведущих солистов театра и приглашенных артистов других музыкальных сцен ближнего и дальнего зарубежья. Тепло принимала публика звезду советской оперетты – народную артистку Беларуси Наталию Гайду, которая, несмотря на солидный возраст, дала фору молодым артистам.

пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

Показы фестиваля украсили эффектные элементы: роскошный экипаж, запряженный белой лошадью, парадный выезд героев в ретро-авто – «Бьюике» 1918 года. Также была подготовлена интерактивная программа: зрители могли принять участие в шуточном аукционе, научиться танцевать национальные венгерские танцы и послушать уникальный квинтет музыкантов со специальной программой.

В финале небо над Серебряным лугом озарил праздничный фейерверк.

пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

Новый сезон Театр музыкальной комедии, которому в этом году исполняется 90 лет, откроет 6 сентября спектаклем "Веселая вдова" Ф. Легара (16+).