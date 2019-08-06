Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +19
$ 65.20р
73.07р
16:00 06.08.2019
Расширенный поиск

Общество
Публикуется на правах рекламы
06.08.2019 13:54
Печать

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии закрыл театральный сезон

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии закрыл театральный сезон

пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

4 августа гала-концертом с участием звезд жанра Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии завершил III фестиваль «Оперетта-Парк», который проходил в Государственном музее-заповеднике «Гатчина». Фестиваль посетили около четырех тысяч зрителей.

Две музыкальные фантазии на темы классических оперетт – «Баронесса Лили» Е. Хуски и «Графиня Марица» И. Кальмана были показаны под открытым небом в сопровождении оркестра театра.

Впервые в истории фестиваля спектакль-открытие был показан в камерном формате на территории Собственного сада. Приключение в старинном замке, которое пережили герои «Баронессы Лили», стараниями главного художника фестиваля Ирины Долговой было «вписано» в архитектурный контекст Большого Гатчинского дворца. Возможность посмотреть спектакль и прогуляться по Собственному саду императорской фамилии приглянулась зрителям: билеты были раскуплены за несколько дней до начала фестиваля. 

пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии
пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

На второй день, несмотря на плохую погоду, почти две тысячи зрителей собрались посмотреть «Графиню Марицу». На зрительских трибунах, установленных на Серебряном лугу, стойкие любители оперетты согревали своей любовью артистов Театра музкомедии, которые с блеском отыграли двухчасовой спектакль. Для уличного показа адаптацию постановки, с 2008 года сохраняющей лидирующие позиции в репертуаре театра, сделал маститый венгерский режиссер Габор Миклош Кереньи. 

пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии
пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

Завершился фестиваль гала-концертом с участием ведущих солистов театра и приглашенных артистов других музыкальных сцен ближнего и дальнего зарубежья. Тепло принимала публика звезду советской оперетты – народную артистку Беларуси Наталию Гайду, которая, несмотря на солидный возраст, дала фору молодым артистам.

пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии
пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

Показы  фестиваля украсили эффектные элементы: роскошный экипаж, запряженный белой лошадью, парадный выезд героев в ретро-авто – «Бьюике» 1918 года. Также была подготовлена интерактивная программа: зрители могли принять участие в шуточном аукционе, научиться танцевать национальные венгерские танцы и послушать уникальный квинтет музыкантов со специальной программой.

В финале небо над Серебряным лугом озарил праздничный фейерверк.

пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии
пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии

Новый сезон Театр музыкальной комедии, которому в этом году исполняется 90 лет, откроет 6 сентября спектаклем "Веселая вдова" Ф. Легара (16+).

 

Новости компаний
пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии
06.08.2019 13:54

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии закрыл театральный сезон

4 августа гала-концертом с участием звезд жанра Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии завершил III фестиваль «Оперетта-Парк», который проходил в Государственном музее-заповеднике «Гатчина». Фестиваль посетили около четырех тысяч зрителей.
«Петербургская Недвижимость»
06.08.2019 11:24

Йога, бег и прогулки – Setl Group создал для ЖК «ЗимаЛето» фитнес-набережную

Набережная Охты у жилого комплекса «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе преобразилась благодаря холдингу Setl Group. Здесь появился благоустроенный пирс, где можно заниматься йогой, удобные сидячие места-ступени, велодорожка и уютная прогулочная зона.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.08.2019 10:00

Собственность на «Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе сдан ещё один малоэтажный жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». С 1 августа застройщик «Терминал-Ресурс» передаёт дольщикам ключи. Следующий шаг к новой жизни – оформление собственности.
СРО А «Объединение строителей СПб»
05.08.2019 17:32

Застройщики Петербурга избрали своего президента

В преддверии Дня строителя на общем собрании членов "Объединения строителей СПб" прошли перевыборы президента в связи с истечением срока его полномочий. Большинством голосов президентом «Объединения строителей СПб» был избран Александр Вахмистров.
«Петербургская Недвижимость»
05.08.2019 12:02

Проекты SetlGroup возглавили ТОП-10 самых покупаемых новостроек Петербурга

Жилые комплексы комфорт-класса от SetlGroup – «Чистое небо» и «Солнечный город» – стали самыми популярными проектами у покупателей в Петербурге во 2 квартале 2019 года.
02.08.2019 17:40

Банк «Санкт-Петербург» – команда высокой SUP-культуры

Корпоративная команда Банка «Санкт-Петербург» стала победителем в номинации «Самая яркая творческая презентация бренда» IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP -2019»
«Аквилон Инвест»
02.08.2019 17:11

«Аквилон Инвест» запускает марафон скидок на квартиры в Санкт-Петербурге

В августе при бронировании и покупке квартиры в объектах холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге можно получить скидку до 19%*
ГК «Полис Групп»
02.08.2019 17:09

Корпусам ЖК «Полис на Неве» присвоены адреса

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил адреса корпусам жилого комплекса «Полис на Неве», который ГК «Полис Групп» возводит в Невском районе Петербурга.
Пресс-служба ТК "Невский Центр"
02.08.2019 12:20

Невский Центр запустил первый в своей истории витринный проект

1 августа торговый комплекс «Невский Центр» запустил первый в своей истории концептуальный витринный проект, над которым трудились студия ретейл-дизайна Ольги Болкуновой и дизайнер Янис Чамалиди. Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.
Setl Group
02.08.2019 11:21

Setl Group выплатил 7-й купон по облигациям серии 001P-01

1 августа 2019г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 7-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.08.2019 18:00

На «Царскосельских холмах» прибавление

Первого августа 2019 года началась передача ключей дольщикам жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Объект построен и введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» с опережением графика.
ГК «Полис Групп»
01.08.2019 15:16

Старт продаж новой секции ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» открыла продажи в новой секции 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском».