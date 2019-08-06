Происшествия
Прокуратура требует лишить родительских прав участников митинга 27 июля. Они взяли ребенка на акцию протеста в Москве
Столичная прокуратура заявила о проведении проверки после участия супругов с годовалым сыном в несанкционированном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По версии ведомства, пара «эксплуатировала ребенка».
«В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», – сообщается 6 августа на сайте московской прокуратуры.
Нарушения стали основанием для направления в суд заявления о лишении демонстрантов родительских прав. В сообщении прокуратуры особо подчеркивается, что «отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в городе Москве».
Также ведомство начало проверку в отношении других родителей, взявших детей на акцию протеста.
Напомним, ранее в Следственном комитете сообщали, что один из участников митинга, Сергей Фомин, якобы «взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Фомин объявлен в розыск по делу о «массовых беспорядках». Пока неизвестно, идет ли речь в заявлении надзорного ведомства именно о ребенке, которого мог использовать активист.
Справка:
Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошла в Москве 27 июля и побила рекорд по задержаниям. В МВД очертили количество участников как «более 3,5 тысячи». В автозаки официально попали 1074 человека. Прокуратура столицы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, которых считает организаторами акций. СК задерживает также и рядовых участников. По последним данным, участники несанкционированного митинга 27 июля получили 330 штрафов и 88 арестов.