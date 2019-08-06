На Канонерском острове пройдут «Чистые Игры» - иностранные студенты очистят его от мусора. Петербуржцев тоже приглашают

На Канонерском острове 11 августа пройдёт экологический квест «Чистые Игры». Мероприятие станет международным, сообщают организаторы.

Бороться с мусором придут студенты из Италии, Австрии, Индии, Египта, Турции, Алжира, Пакистана, Македонии и Китая. «Приглашаем всех желающих присоединиться к акции. Уникальная возможность сделать полезное дело и попрактиковать иностранные языки», – приглашают организаторы «Чистых Игр».

Напомним, «Чистые Игры» — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Это увлекательная игра с призами, где участники находят артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы.

11 августа, помимо сбора мусора, запланирована развлекательная программа, обучающие экоактивности и пикник для всех участников. Победители получат призы.

Для того чтобы принять участие в «Чистых Играх», необходимо собрать команду от 2 до 4 человек и зарегистрироваться. Подробнее об акции можно узнать в официальном паблике мероприятия.

В последний раз «Чистые Игры» на Канонерском острове проходили в 2016 году. Тогда за полтора часа удалось собрать 2,5 тонны мусора.