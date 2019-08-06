Доброе дело
На Канонерском острове пройдут «Чистые Игры» - иностранные студенты очистят его от мусора. Петербуржцев тоже приглашают
На Канонерском острове 11 августа пройдёт экологический квест «Чистые Игры». Мероприятие станет международным, сообщают организаторы.
Бороться с мусором придут студенты из Италии, Австрии, Индии, Египта, Турции, Алжира, Пакистана, Македонии и Китая. «Приглашаем всех желающих присоединиться к акции. Уникальная возможность сделать полезное дело и попрактиковать иностранные языки», – приглашают организаторы «Чистых Игр».
Напомним, «Чистые Игры» — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Это увлекательная игра с призами, где участники находят артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы.
11 августа, помимо сбора мусора, запланирована развлекательная программа, обучающие экоактивности и пикник для всех участников. Победители получат призы.
Для того чтобы принять участие в «Чистых Играх», необходимо собрать команду от 2 до 4 человек и зарегистрироваться. Подробнее об акции можно узнать в официальном паблике мероприятия.
В последний раз «Чистые Игры» на Канонерском острове проходили в 2016 году. Тогда за полтора часа удалось собрать 2,5 тонны мусора.
Справка:
«Чистые Игры» – общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Впервые идея увлекательного квеста была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. В 2015 году «Чистые Игры» вышли на всероссийский уровень, а в 2018-м - на международный. Сегодня в них принимают участие 60 регионов России, а также Индия, Украина, Вьетнам, Нигерия, Япония, Венесуэла и Китай.