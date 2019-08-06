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Происшествия
06.08.2019 13:26
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СМИ: Десять россиян с наркотиками и оружием задержали в Польше за подготовку массовой драки за передел рынка с местными футбольными фанатами

Краковская полиция отчиталась о предотвращении столкновения граждан РФ и местных футбольных хулиганов. По версии следствия, конфликт был вызван далеко не любовью к футболу. 

«Рядом с торговым центром M1 в центре Кракова были задержаны болельщики футбольного клуба «Краковия» и граждане России. Полиция предотвратила готовящийся конфликт», – сообщает 6 августа местное издание Sportowefakty со ссылкой на МВД. 

Полицейские говорят о том, что у 20 задержанных, из которых 10 — россияне, нашли наркотики и оружие. Что стало причиной конфликта неясно, однако, по одной из версий, фанатам не понравилось, что россияне, среди которых были выходцы из Чечни, пытались взять под контроль торговлю на местных рынках.

Издание TVN24 сообщает, что среди задержанных также были граждане Армении. По данным издания, выходцы из постсоветского пространства не поделили рынок нелегальных сигарет, поэтому готовили массовую драку с участием соотечественников со всей Польши. 

В российской дипмиссии в Польше заявили в комментарии ТАСС, что знают о случившемся и ждут информации от полиции. Никто из задержанных пока не обращался за консульской помощью.

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