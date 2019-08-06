«Немножко, но лучше». В Смольном надеются подтянуть исполнение адресной инвестиционной программы

В Петербурге до конца года сдадут 31 объект социальной и инженерной инфраструктуры, которая возводится в рамках адресной инвестиционной программы города. Об этом 6 августа в ходе пресс-конференции рассказал глава комитета по строительству Леонид Кулаков.

«Комитет по состоянию на 1 августа 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выполняет адресную инвестиционную программу немножко, но лучше. Освоили больше на млрд рублей по сравнению с прошлым годом. И до конца этого года введем 31 объект», – рассказал чиновник.

В частности 13 объектов введут до 1 сентября, причем 6 из них уже сданы.

Данные по самым «больным» для горожан объектам — детским садам и школам Кулаков привел, суммировав достижения города и инвесторов. Так, в Петербурге обещают ввести 23 дошкольных учреждения на 3605 мест и 11 школ на 8325 учеников.

Напомним, в прошлом году Смольный «подтянул» результаты исполнения адресной программы за счет урезания бюджета, о чем подробно писала «Фонтанка».