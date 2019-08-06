Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +21
$ 65.13р
73.04р
12:09 09.08.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
09.08.2019 11:00
Печать

ООО «Терминал-Ресурс»: строим будущее Пушкинского района. Часть 2

Малоэтажное жильё приобретает всё большую популярность в России. При этом в ряде стран малоэтажное домостроение является основным. Низкая плотность населения в черте города с доступом к социальной и транспортной инфраструктуре обеспечивает более комфортную жизнь, нежели в условиях плотной застройки.

ООО «Терминал-Ресурс»: строим будущее Пушкинского района. Часть 2

ООО «Терминал-Ресурс»

Возведение малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведёт на юге Санкт-Петербурга известная строительная компания с 25-летним стажем работы. Масштабный проект развития территории получил название «На Царскосельских холмах». Накануне Дня строителя на вопросы корреспондента ответила руководитель отдела продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс» Елена Тян.

– Как изменится в связи с развитием проекта «На Царскосельских холмах» инфраструктура Пушкинского района?

– Особого внимания заслуживает подход к освоению территории. Стратегическое планирование позволило избежать хаотичной застройки и планомерно, параллельно с «Образцовыми кварталами», возводить социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру. Рядом с жилыми домами «На Царскосельских холмах» запланирована общественно-деловая зона. В 2016 году сдан первый её объект – бизнес-центр «Перспектива». В ближайшее время застройщик приступает к строительству бизнес-парка «Гараж» с наземным паркингом и коммерческими помещениями: офисами, кафе, аптекой, химчисткой. На территории проекта появляются магазины, рестораны, салоны красоты и СПА. Начал работать многофункциональный спортивный комплекс. В сентябре распахнёт свои двери новая Ледовая арена. По соседству действует популярный конно-спортивный клуб. В 2018 году «Терминал-Ресурс» во дворе «Образцового квартала 2» сдал современный детский садик с бассейном. Согласован архитектурно-градостроительный облик школы, спроектированной нашей компанией, сейчас готовятся проекты ещё одной школы и детского сада.

Стоит отметить расположение новостроек: небольшая возвышенность, зелёная зона, близость к дворцово-парковым комплексам Пушкина и Павловска. В Пушкинском районе сохраняется благополучная экологическая обстановка. Культурная ценность объектов на его территории и популярность среди туристов обеспечивают району особенное внимание городских властей и направленность инвестиций. Конечно, к услугам проживающих на «Царскосельских холмах» весь Пушкин, до него от «Образцовых кварталов» рукой подать – 5 минут на транспорте.

– Как обстоят дела с пробками? Где паркуются новосёлы «Образцовых кварталов»?

– На этом направлении, в отличие от других пригородов Петербурга, выгодно отличается транспортная ситуация. В помощь автомобилистам три крупных магистрали – Пулковское, Петербургское и Волхонское шоссе, в семи километрах КАД, с которого есть удобные выезды на Витебский проспект, Киевское и Московское шоссе. Активно курсирует городской общественный транспорт: на автобусах и маршрутках с территории проекта до метро – 15-20 минут, до центра Петербурга на личном транспорте можно доехать за полчаса.

После реконструкции Петербургского шоссе появился виадук над железной дорогой, что улучшило транспортную ситуацию. Для разведения транспортных потоков предусмотрена возможность соединения Киевского, Петербургского, Московского шоссе (Южная широтная магистраль). В следующем году «РЖД» на территории проекта «На Царскосельских холмах» планирует открытие станции «19 километр» направления Луга-Балтийская.

На придомовой территории жилых комплексов запроектировано достаточное количество машино-мест. Например, на 235 квартир «Образцового квартала 4» – 181 парковочное место. Построены расширенные внутриквартальные дороги. В новом бизнес-центре «Гараж» будет паркинг для 300 машин.

ООО «Терминал-Ресурс»

– Каковы перспективы малоэтажного жилья в нашем регионе?

– Малоэтажное жильё привлекает всё больше сторонников. Среди них немало жителей мегаполиса, уставших от загазованности, шума и пробок. Это молодёжь, выбирающая здоровый образ жизни; семьи с детьми, для которых в приоритете безопасность; люди пенсионного возраста – им важен комфорт.

Проект развития территории рассчитан на 20 лет и проживание 40 000 человек. Помимо малоэтажных жилых домов до 18 метров высотный регламент позволяет возводить здесь и среднеэтажные здания – до 24 метров. Из 316 гектаров застройки 112 планируется занять домами до 8 этажей. На территории постепенно откроются 12 детских садов и 5 школ. Здесь формируется респектабельный пригород, где будут учтены интересы всех жителей.

В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – хотим поздравить коллег и партнёров! Здоровья, плодотворной работы, удачных идей и проектов! Вместе мы строим дома для счастливой жизни и создаём привлекательный вид любимого города!  

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
09.08.2019 12:07

Ген. директор Группы «Эталон» награжден знаком «Строителю Санкт-Петербурга»

8 августа в СКК «Ледовый дворец» прошел концерт, посвященный празднованию Дня строителя. В рамках концерта состоялась торжественная церемония награждения высшей строительной наградой Северной столицы – почетным знаком «Строителю Санкт-Петербурга» I степени
фото предоставлено ГК «Полис Групп»
09.08.2019 11:03

ГК «Полис Групп» наградили за улучшение потребительских качеств жилья

Группа компаний «Полис Групп» получила приз «За улучшение потребительских качеств жилья» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2018».
ГК «Эталон»
08.08.2019 17:50

Просторные квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» со скидкой до 2 млн рублей*

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») предлагает привлекательные условия покупки семейных квартир в готовых и строящихся проектах компании.
ГК «Ленстройтрест»
08.08.2019 16:18

ГК «Ленстройтрест» стала лауреатом конкурса «Лучшая строительная организация Лен. области»

7 августа, в преддверии Дня строителя, были подведены итоги конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области». ГК «Ленстройтрест» получила награду в номинации «За развитие и поддержку семейных ценностей».
ГК «Эталон»
08.08.2019 16:08

Сотрудники Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге получили награды ко Дню строителя

В преддверии Дня строителя состоялось несколько торжественных церемоний награждения лучших работников строительной отрасли, на которых были отмечены 49 сотрудников Группы «Эталон».
Группа ЦДС
08.08.2019 15:17

Группа ЦДС признана лучшим налогоплательщиком Ленинградской области

Группа ЦДС признана победителем конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области 2018» в номинации «Лучший налогоплательщик среди застройщиков Ленинградской области».
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
08.08.2019 13:40

Александр Беглов посетил детский сад в квартале «Юттери»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Колпинского района провел инспекцию детского сада в финском городке «Юттери».
08.08.2019 13:03

Скидки до 156 000 руб. в ЖК «Полис на Комендантском»

В честь Дня строителя ГК «Полис Групп» дарит скидку до 156 000 рублей*.
Компания «Строительный трест»
08.08.2019 12:49

«Строительный трест» среди лучших строителей Ленинградской области

7 августа строительное сообщество Ленинградской области отметило свой профессиональный праздник. В ходе торжественного мероприятия, проходившего в Ломоносовском районе, заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин и президент ЛенОблСоюзСтроя Роман Юсупов отметили победителей ежегодного конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области».
08.08.2019 12:00

"Строительный трест" поздравляет с профессиональным праздником

Дорогие петербуржцы, друзья, коллеги! Поздравляем вас с Всероссийским днем строителя!
shutterstock.com
08.08.2019 10:00

Строим будущее. Миссия выполнима!

Строитель – одна из самых важных и мирных профессий. Ещё на заре цивилизации люди создавали для себя жилища. В наше время в строительной отрасли задействованы миллионы человек.
ГК «Эталон»
07.08.2019 17:58

Квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» можно купить по сниженной ипотечной ставке

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и АО «Райффайзенбанк» снизили процентные ставки по ипотечным программам для покупки квартир в строящихся и готовых жилых комплексах.