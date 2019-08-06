ООО «Терминал-Ресурс»: строим будущее Пушкинского района. Часть 2

Малоэтажное жильё приобретает всё большую популярность в России. При этом в ряде стран малоэтажное домостроение является основным. Низкая плотность населения в черте города с доступом к социальной и транспортной инфраструктуре обеспечивает более комфортную жизнь, нежели в условиях плотной застройки.

ООО «Терминал-Ресурс»

Возведение малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведёт на юге Санкт-Петербурга известная строительная компания с 25-летним стажем работы. Масштабный проект развития территории получил название «На Царскосельских холмах». Накануне Дня строителя на вопросы корреспондента ответила руководитель отдела продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс» Елена Тян.

– Как изменится в связи с развитием проекта «На Царскосельских холмах» инфраструктура Пушкинского района?

– Особого внимания заслуживает подход к освоению территории. Стратегическое планирование позволило избежать хаотичной застройки и планомерно, параллельно с «Образцовыми кварталами», возводить социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру. Рядом с жилыми домами «На Царскосельских холмах» запланирована общественно-деловая зона. В 2016 году сдан первый её объект – бизнес-центр «Перспектива». В ближайшее время застройщик приступает к строительству бизнес-парка «Гараж» с наземным паркингом и коммерческими помещениями: офисами, кафе, аптекой, химчисткой. На территории проекта появляются магазины, рестораны, салоны красоты и СПА. Начал работать многофункциональный спортивный комплекс. В сентябре распахнёт свои двери новая Ледовая арена. По соседству действует популярный конно-спортивный клуб. В 2018 году «Терминал-Ресурс» во дворе «Образцового квартала 2» сдал современный детский садик с бассейном. Согласован архитектурно-градостроительный облик школы, спроектированной нашей компанией, сейчас готовятся проекты ещё одной школы и детского сада.

Стоит отметить расположение новостроек: небольшая возвышенность, зелёная зона, близость к дворцово-парковым комплексам Пушкина и Павловска. В Пушкинском районе сохраняется благополучная экологическая обстановка. Культурная ценность объектов на его территории и популярность среди туристов обеспечивают району особенное внимание городских властей и направленность инвестиций. Конечно, к услугам проживающих на «Царскосельских холмах» весь Пушкин, до него от «Образцовых кварталов» рукой подать – 5 минут на транспорте.

– Как обстоят дела с пробками? Где паркуются новосёлы «Образцовых кварталов»?

– На этом направлении, в отличие от других пригородов Петербурга, выгодно отличается транспортная ситуация. В помощь автомобилистам три крупных магистрали – Пулковское, Петербургское и Волхонское шоссе, в семи километрах КАД, с которого есть удобные выезды на Витебский проспект, Киевское и Московское шоссе. Активно курсирует городской общественный транспорт: на автобусах и маршрутках с территории проекта до метро – 15-20 минут, до центра Петербурга на личном транспорте можно доехать за полчаса.

После реконструкции Петербургского шоссе появился виадук над железной дорогой, что улучшило транспортную ситуацию. Для разведения транспортных потоков предусмотрена возможность соединения Киевского, Петербургского, Московского шоссе (Южная широтная магистраль). В следующем году «РЖД» на территории проекта «На Царскосельских холмах» планирует открытие станции «19 километр» направления Луга-Балтийская.

На придомовой территории жилых комплексов запроектировано достаточное количество машино-мест. Например, на 235 квартир «Образцового квартала 4» – 181 парковочное место. Построены расширенные внутриквартальные дороги. В новом бизнес-центре «Гараж» будет паркинг для 300 машин.

– Каковы перспективы малоэтажного жилья в нашем регионе?

– Малоэтажное жильё привлекает всё больше сторонников. Среди них немало жителей мегаполиса, уставших от загазованности, шума и пробок. Это молодёжь, выбирающая здоровый образ жизни; семьи с детьми, для которых в приоритете безопасность; люди пенсионного возраста – им важен комфорт.

Проект развития территории рассчитан на 20 лет и проживание 40 000 человек. Помимо малоэтажных жилых домов до 18 метров высотный регламент позволяет возводить здесь и среднеэтажные здания – до 24 метров. Из 316 гектаров застройки 112 планируется занять домами до 8 этажей. На территории постепенно откроются 12 детских садов и 5 школ. Здесь формируется респектабельный пригород, где будут учтены интересы всех жителей.

В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – хотим поздравить коллег и партнёров! Здоровья, плодотворной работы, удачных идей и проектов! Вместе мы строим дома для счастливой жизни и создаём привлекательный вид любимого города!

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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