Таможенники подсчитали, сколько санкционных продуктов уничтожено за пять лет

За пять лет действия российского продовольственного эмбарго было уничтожено более 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных для ввоза в РФ. Об этом 6 августа сообщил замначальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Рустам Якубов, пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

Только в 2018-м уничтожили 7,2 тыс. тонн продукции, а за первые семь месяцев 2019-го — примерно 3 тыс. тонн. Большую часть товаров обнаружили на российско-белорусской границе, уточнил Якубов. На втором месте — граница с Казахстаном. Везут в основном овощи, фрукты и ягоды.

Напомним, продовольственное эмбарго в 2014 году ввел Владимир Путин в ответ на санкции Евросоюза и США. Изначально оно распространялось на страны Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии, с 2015 года добавились Исландия, Лихтенштейн, Албания и Черногория, в 2016-м — Украина. Под запрет попали говядина, свинина, мясо птицы, рыба, морепродукты, молочные продукты, сыр, овощи и фрукты.