Больше половины россиян опасаются ядерной войны, но 71% ничего не знают о бомбоубежищах

52% россиян опасаются ядерной войны. Почти столько же, 46%, — нет. В первую категорию в основном вошли женщины и пенсионеры, во вторую — мужчины и граждане до сорока.

Отношение сограждан к ядерному апокалипсису узнал ВЦИОМ. Итоги опроса опубликованы 6 августа. 79% респондентов не надеются выжить, если рванет атомная бомба. 16% надеются на бомбоубежища. При этом о том, где находится ближайшее к дому бомбоубежище, знают только 15% россиян. Еще 13% уверены, что оно есть, но о точном расположении не в курсе. Но подавляющее большинство (71%) ничего не знают ни о существовании таких бомбоубежищ, ни об их местонахождении.

О реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах знает большинство наших сограждан (72%). Пятая часть, в основном молодежь, не смогла вспомнить о таких случаях.

Потенциальным применителем атомного оружия опрошенные социологами называют США (60%), Китай (13%). 11% полагают, что ни одна из стран или организаций не представляет подобной опасности.

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Опрос ВЦИОМ приурочен ко Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия, который отмечается 6 августа. В этот день в 1945 году американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму.