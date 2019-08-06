Смольный обещает завершить долгострои ЖК «Трио» и «Вариант» в 2020 году

В течение следующего года администрация Петербурга рассчитывает ввести в эксплуатацию два недостроя — жилые комплексы «Трио» и «Вариант». Об этом 6 августа в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

Работы по завершению «Трио», по словам профильного чиновника, ведутся довольно активно, однако ввести комплекс до конца текущего года, скорее всего, строители не успеют. Напомним, комплекс в Пушкинском районе начала возводить компания «Петротрест», однако в отношении застройщика была начата процедура банкротства.

Сложнее ситуация с достройкой комплекса «Вариант» на 999 квартир в поселке Ленсоветовский, который так и не завершила компания «Ареал». Квартиры в ЖК в свое время продавались по стоимости в полтора-два раза ниже рыночной, по 24 тысячи рублей за кв. метр. Пострадавшие покупатели требуют исполнения обязательств в натуральном виде, то есть получения квартир. Строительный блок в настоящее время прорабатывает юридические моменты завершения объекта.

По данным на начало 2019 года в Петербурге насчитывалось 15 долгостроев. По 85% в настоящее время приняты решения о мерах по завершению этих комплексов.