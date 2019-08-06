СМИ: Партнер фонда Кадыровых на восемь лет получит контроль над мусорным рынком Чечни. Доход может составить 1,5 млрд рублей в год

Партнер благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова, крупный чеченский девелопер Мовсади Альвиев будет отвечать за сбор мусора в Чечне до конца 2027 года, пишут 6 августа «Открытые медиа».

По данным издания, ООО «Оникс», на 100% принадлежащее Альвиеву, выбрано региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов. Директором компании является бывший глава ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства строительства и ЖКХ» Чечни Саид-Хасан Дадакаев.

«Открытые медиа» подсчитали, что оборот этого бизнеса может составить около 1,5 млрд руб. в год (12 млрд руб. за 8 лет). Заключить контракты с «Ониксом» на вывоз ТКО должны все жители и организации Чечни.

Причем, по данным журналистов, в будущем компания Альвиева может получить в управление и часть строящихся в Чечне мусорных полигонов и мусоросортировочных заводов.

«Открытые медиа» также обращают внимание на то, что «Оникс» зарегистрирован в Гудермесе по одному адресу с фондом Ахмада Кадырова, который возглавляет вдова первого президента Чечни, мать Рамзана Кадырова Аймани. В СМИ Альвиева связывали с Международным учебным центром сил специального назначения под Гудермесом, в котором готовят бойцов чеченского батальона военной полиции Минобороны перед отправкой в Сирию. Как писал РБК, землю для центра арендует АО «Многофункциональный спортивно-тренировочный центр «Мастер» – Альвиев является его директором.