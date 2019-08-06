Смольный видит спасение долгостроев «Норманна» в банкротстве

Завершение проблемных объектов группы компаний «Норманн» может быть осуществлено по банкротной схеме, что позволит разорвать зависимость от действий застройщика. Об этом 6 августа в ходе пресс-конференции рассказал профильный вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

«Господин Смирнов (гендиректор компании «Норманн» Владимир Смирнов. – Прим. ред.) каждый раз представлял потенциальных инвесторов, коими те потенциальные инвесторы не являлись. Поэтому сейчас прорабатывается обоснованная схема завершения строительно-монтажных работ, способствующая скорейшему вводу объектов в эксплуатацию», – рассказал Линченко.

В первую очередь это касается жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной», которые в максимальной степени готовности.

Наиболее вероятно, что проблемные объекты группы «Норманн» будут завершены по банкротной схеме, как и знаменитый долгострой «Охта Модерн». «Мы не будем зависеть от Смирнова, это самое важное, чтобы уже эту порочную связь разорвать», – пояснил «строительный» вице-губернатор.

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Отметим, что бизнесмен действительно неоднократно обещал дольщикам представить инвестора, однако знакомство так и не состоялось. Покупатели квартир заявляли, что не верят в его существование, и дважды объявляли голодовку для привлечения внимания к своей проблеме.

Напомним, 31 июля гендиректор «Норманна» Владимир Смирнов был арестован на 2 месяца в рамках уголовного дела о хищении средств дольщиков.