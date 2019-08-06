Йога, бег и прогулки – Setl Group создал для ЖК «ЗимаЛето» фитнес-набережную

«Петербургская Недвижимость»

Набережная Охты у жилого комплекса «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе преобразилась благодаря холдингу Setl Group. Здесь появился благоустроенный пирс, где можно заниматься йогой, удобные сидячие места-ступени, велодорожка и уютная прогулочная зона.

Основные работы по благоустройству набережной Setl Group завершил еще в прошлом году: на берегу Охты создана рекреационная прогулочная зона площадью почти 12 тыс. кв. м, высажены ивы и клены и установлены скамейки. На набережной также появилась велодорожка длиной более 700 метров, с которой можно отправиться в велопутешествие по городу.

В этом году к прогулочным и велосипедным маршрутам добавились новые фитнес-опции. Для жителей, которые предпочитают йогу или разминки на открытом воздухе, SetlGroup создал пирс с покрытием из террасной доски. К пирсу ведет аккуратная лестница, а по обеим сторонам от нее смонтированы сидячие места в виде широких ступеней, облицованных виниловой доской.

Прогуляться с домашним питомцем теперь можно в специально выделенной и огороженной зоне: площадка для выгула собак оборудована трамплинами и лесенками для тренировок.

Благоустройство двора на этом не заканчивается. Уже смонтировано освещение для центрального проезда в жилом комплексе и на въезде в ЖК рядом с домом 11 к. 5, а также на участке между рекой Охта и жилыми домами 9, к. 3 и 9, к. 6. Вдоль центрального въезда со стороны школы появились парковочные места для автомобилей жильцов, устроены два дополнительных выезда на пр. Энергетиков: у моста через Охту, у торца дома 9 к. 1; возле д. 11, к.5.

Полностью работы на внутренней территории «ЗимаЛето» холдинг планирует завершить до середины сентября. Так, во дворе будут установлены дополнительные контейнеры для сбора мусора, помимо уже имеющихся, и благоустроены новые пешеходные дорожки.

Эксклюзивным брокером проекта «ЗимаЛето» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»