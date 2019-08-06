Требуйте долива после посадки. Лоукостер «Победа» приостановит полеты в армянский Гюмри из-за проблем с заправкой

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с начала зимнего сезона прекратит летать из Москвы в армянский Гюмри. Об этом 6 августа сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС. Приостановку продажи билетов также подтвердил официальный представитель «Победы».

По данным источников ТАСС, причиной стал конфликт с топливозаправочной компанией, которая «периодически практикует недолив топлива». Руководство аэропорта, несмотря на неоднократные жалобы «Победы», якобы не предприняло достаточных мер для разрешения ситуации.

«Победа» летает из Москвы в Гюмри с 2016 года. Сейчас на этом направлении авиакомпания осуществляет 10 рейсов в неделю.

Лоукостер также планировал летать в Гюмри из Петербурга, но отменил маршрут в числе других зарубежных рейсов из-за конфликта с ФСБ.