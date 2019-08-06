Восемь жилых проектов в Петербурге столкнулись с трудностями из-за перехода отрасли на эскроу-счета

В Петербурге восемь объектов жилого строительства столкнулись с трудностями в связи с переходом с 1 июля на проектное финансирование и эскроу-счета. Об этом 6 августа в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

«У нас 8 объектов в зоне риска на сегодняшний момент находятся, – рассказал чиновник. – По трем из них приостановлено действие разрешений на строительно-монтажные работы. Есть три проекта, которые получили отказ банка, но они относятся к элитному сегменту».

Еще два проекта получили отказы банков и находятся в поисках источников финансирования, в частности подали заявки на получение помощи в «Дом.РФ». Среди проблемных вице-губернатор назвал проекты компании «Ховард» и ГК «Еврострой».

Застройщики элитных домов, отметил Линченко, будут искать возможности для самостоятельного финансирования проектов.

Напомним, с 1 июля 2019 года в рамках поправок в 214 Федеральный закон застройщики жилого сектора перешли на проектное финансирование. Средства дольщиков будут зачисляться на специальные эскроу-счета, к которым девелоперы получат доступ только после ввода объекта в эксплуатацию. Возводить жилье, в свою очередь, игрокам отрасли предстоит либо за счет банковских кредитов, либо на собственные деньги.