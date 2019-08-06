«Мне стыдно людям в глаза смотреть». Член «ЕР» написала заявление о выходе из партии после задержания мужа на акции в Москве

Член «Единой России» Наталья Тельминова, мужа которой задержали во время несогласованной акции за честные выборы в Москве, написала заявление о выходе из партии.

Как рассказала Тельминова «Настоящему времени» 5 августа, задержанного супруга продержали в полицейском участке с 14.00 до 23.00. Тельминова уже написала жалобы в прокуратуру, в МВД, к омбудсмену, в приемную президента.

«То, что происходило, – это ужасно. Может быть, стоило санкционировано, но это не вариант – то, что они творили, ОМОН. Когда мы у ребят спрашивали, у тех, кто шли цепью: «Вам не стыдно будет потом смотреть в глаза?», рядом стояли их жены и со слезами на глазах говорили: «Они не хотят, их заставили», — отметила она.

Тельминова уточнила, что является членом регионального отделения «Единой России», её заявление об уходе пока не рассмотрели.

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3 августа в Москве прошла несанкционированная «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы». Задержали, по данным правозащитников, 1001 человека. В автозак попали, в том числе, прогуливающийся иностранный турист и актёр Александр Паль.