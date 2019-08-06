Центробанк: Потери от санации банков могут превысить триллион рублей

Центральный банк России не сможет возместить до 1,4 триллиона рублей из средств, которые были выделены на санацию проблемных финансовых организаций по новому механизму.

«Размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами», – сообщает 6 августа газета «Ведомости» со ссылкой на заявление зампредседателя ЦБ РФ Василия Поздышева.

По его словам, «оздоравливать» банки по новой схеме начали с 2017 года, когда к этому подключили Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС).

«Весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления с 2017 года, — 7 триллионов рублей», – заявил Поздышев, отметив, что потери достигнут 1,44 триллиона рублей.

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Однако их размер можно снизить за счет исков к бывшим владельцам проблемных банков. Их объем, по самым оптимистичным оценкам, составляет 800 миллиардов рублей. Например, в июле иск на 289 миллиардов рублей был подан к руководству «Открытия».

«Если по результатам разбирательств вернется 750 миллиардов рублей, общий возврат составит около 70%, если половина — то 55%», – уточнили в Центробанке.

Напомним, что под санацию в разное время попали «Открытие», Бинбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) , Московский индустриальный банк (МИнБ) и другие.