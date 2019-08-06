«Ледниковый период» отступает. В Петербурге обещают +21

О существенном изменении погоды в Петербурге сообщает 6 августа синоптик, ранее предупредивший сограждан о том, что теплым последний месяц лета не будет. Впрочем, после +12 на минувшей неделе обещаемые +21 кажутся действительно жарой.

«Сегодня погода в Санкт-Петербурге существенно изменится. На смену облачному циклону в регион выйдет гребень повышенного атмосферного давления. В городе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +19…+21°. Ветер западный 2-7 м/с», – пишет в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он же, напомним, ранее честно признался: «Не настраивайтесь на теплый август, чтобы не разочароваться... его не будет». И сегодняшний его прогноз не противоречит предыдущему. Но по сравнению с прошлой неделей неизбалованным жителям Северной столицы и +21 покажутся вполне летними и теплыми.

Северо-Западный гидрометцентр в целом согласен с данными московского коллеги. В ближайшие дни погода будет примерно такой же, как сегодня: днем +18...+22 с небольшими дождями.

Напомним, «ледниковый период» в Европейской части страны устроил циклон с Урала. В Сибири же стоит жара, которая усугубляет бушующие лесные пожары.