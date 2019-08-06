Границу России и Финляндии с начала года пересекли больше полумиллиона раз. Турпоток вырос на 4%

Середина лета оживила пассажиропоток на российско-финляндской границе. В январе – июле в сравнении с аналогичным периодом 2018-го он вырос на 4%, до 5 млн 340 тыс. пересечений. Об этом 6 августа сообщает Пограничная охрана Финляндии.

По-прежнему наибольший всплеск наблюдается на железнодорожном пункте пропуска "Вайниккала" (+17%) и в Брусничном, через который, как правило, российские шопинг-туристы едут в приграничную Лаппеенранту (+10%).

На пунктах пропуска Южной Карелии (Торфяновка, Брусничное, Светогорск и Бусловкая-Вайниккала) за семь месяцев оформили 3 млн 413 тыс. человек, причём, если в прошлом году люди с шенгенской визой составляли 77% от всего трансграничного трафика, то в 2019-м их доля выросла до 79%.

Продолжится ли рост турпотока россиян в Финляндию после вступления в силу новых требований к пакету документов на визу, покажет время – а пока все желающие запастись "легким" шенгеном стоят в очередях. Однако профессионалы туристического рынка утверждают, что петербуржцы паникуют зря и вскоре заявители "примут новые правила игры" и поймут, что новая процедура не будет обременительной.