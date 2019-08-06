«Ночлежка» собирает питьевую воду для бездомных Петербурга и Москвы

В двух столицах – Москве и Петербурге – начался сбор питьевой воды для людей, оставшихся без крова.

Как сообщает петербургская благотворительная организация «Ночлежка», сбор питьевой воды в рамках акции «Как пить дать» продлится до конца недели – по 11 августа включительно.

Принимается бутилированная негазированная вода в ёмкостях 0,5 – 0,6 л.

В Петербурге воду можно приносить ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу: улица Боровая, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1). В Москве воду принимают ежедневно с 11.00 до 21.00 в благотворительных магазинах CharityShop по адресам: улица Новокузнецкая, 1; улица Фадеева, 7; улица Садовая-Спасская, 12/23.

«В Москве и Петербурге нуждающимся, по сути, негде найти источник безопасной питьевой воды: бездомным людям приходится пить из городских рек и каналов. А это не только трудно и неприятно, но и небезопасно», – говорят в «Ночлежке».

Акция «Как пить дать» проводится благотворительной организацией регулярно. Её цель не только собрать воду для бездомных, но и напомнить обществу, что у людей, которые оказались на улице вообще нет доступа к воде. «У них нет воды не только для питья, но и в целях гигиены. В общественные бани их не пускают, нет единой системы туалетов и душевых», – подчёркивают в организации.