«Хочу загладить вину». «Фонтанка» показывает признание напавшего на кондуктора

Подозреваемый в нападении на кондуктора троллейбуса в Петербурге Иннокентий Александров хочет загладить свою вину перед пострадавшей.

Об этом он сам заявил полиции. Кадры с признанием «Фонтанке» предоставили в ГУ МВД по городу и Ленобласти 6 августа.

«Очень сожалею, раскаиваюсь. Хочу загладить свою вину, искупить, извиниться», — заявил Александров.

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Накануне 28-летний петербуржец пришёл в полицию с признанием. Молчание он хранил с 24 июля, когда сел в 45 троллейбус, сломавшийся на маршруте. Уже заплатившего за проезд пассажира кондуктор попросила пересесть на другой транспорт, ответом был удар по лицу.

Агрессора по прозвищу Кеша распознали читатели «Фонтанки». Сам горожанин предпочитает называть себя циником и передвигаться по городу на «Порше». На городском транспорте, по словам знакомых, молодой человек добирается до парковки.