Депутаты Великих Лук материально помогли главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Ему выплатят пять тысяч рублей

Великолукская городская Дума присвоила звание «Почетный гражданин города Великие Луки» главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Об этом 6 августа сообщает портал iluki.ru.

Наградили Миллера «за многолетнюю эффективную благотворительную деятельность и большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Великие Луки», говорится в документе, опубликованном на сайте местного парламента. Какой именно вклад в развитие города внес Миллер, не уточняется.

Отметим, официальный доход топ-менеджера за 2018 год составил 700 млн рублей.