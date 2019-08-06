Водитель «Логана» сбил мужчину с ребенком на газоне в Щеглово. Предположительно, он был «под кайфом»

Мужчина и маленький ребенок серьезно пострадали под колесами автомобиля во Всеволожском районе Ленобласти. Водитель попытался удрать, но был перехвачен патрулём.

ДТП произошло 5 августа в поселке Щеглово, во дворе одного из домов. Как сообщили 6 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 39-летний водитель автомобиля Renault Logan, предположительно, пребывая в состоянии наркотического опьянения, сбил мужчину 60 лет и девочку 4 лет, которые находились на газоне.

После этого автомобилист проехал еще 800 метров, бросил машину и попытался убежать, но его задержали сотрудники полиции. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали во всеволожскую больницу. По данным 47News, они получили травмы головы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Водителя – жителя деревни Каменка Волховского района Ленобласти – задержали на основании статьи 91 УПК РФ.