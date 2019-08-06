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Происшествия
06.08.2019 11:17
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Почти сутки ушли у военных на тушение склада в Красноярском крае. Пожар ликвидирован

Почти сутки ушли на ликвидацию последствий ЧП на военном складе в поселке Каменка Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ 6 августа.  

«Пожар на складе Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. После 05:00 мск детонация боеприпасов прекратилась», – заявили военные.

Самолеты Ил-76  и вертолеты Ми-8 приступили к «проливке» склада, где и произошел взрыв. Ранее военные назвали «человеческий фактор» возможной причиной ЧП в поселке Каменка.

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Справка:

Взрывы на складе в воинской части в 5 км от поселка Каменка Ачинского района начались днем 5 августа. По данным Минобороны, причиной стало возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. 

Спасатели начали эвакуацию людей в радиусе 20 км от склада, из десяти населенных пунктов в Ачинском районе вывезли более 16 тысяч жителей.

На территории Ачинского района ввели режим ЧС. На месте происшествия находятся беспилотники, которые мониторят обстановку.

В результате происшествия, по последним данным, пострадали 12 человек, из них шестеро госпитализированы. Сообщалось об одном погибшем, но официально эта информация не подтвердилась.

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