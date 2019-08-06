Почти сутки ушли у военных на тушение склада в Красноярском крае. Пожар ликвидирован

Почти сутки ушли на ликвидацию последствий ЧП на военном складе в поселке Каменка Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ 6 августа.

«Пожар на складе Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. После 05:00 мск детонация боеприпасов прекратилась», – заявили военные.

Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 приступили к «проливке» склада, где и произошел взрыв. Ранее военные назвали «человеческий фактор» возможной причиной ЧП в поселке Каменка.