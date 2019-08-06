Лизе на «Лексусе» пора в автошколу. Танцовщицу с битой оштрафовали за поездку по тротуару

После жаркой полемики на тротуаре Комендантского проспекта ГИБДД выписала штраф танцовщице на «Лексусе».

О привлечении Голубевой к административной ответственности по статье 12.15 КоАП полицейские 6 августа сообщили в группе «Дорожный инспектор». На нее составили протокол и выписали ей штраф в 2000 рублей.

Предметом разбора стал проезд вишневого «Лексуса» в знаковом месте на Комендантском проспекте. Он перекопан, и тротуар соблазняет водителей относительной пустотой.

Проиграв протокольную битву, танцовщица нырнула в соцсети. В группе «ДТП и ЧП» она доказывала свою законопослушность. К постам приложила несколько фотографий, в том числе выставленного вдоль тротуара забора и знака, и подписала: «Знак для кого? Я ничего не нарушила», – имея в виду, что стрелочка направо разрешает двигаться по тротуару.

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С фотографии на пользователя смотрел знак 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением». Он распространяется не на тротуар, а на боковой проезд вдоль Комендантского. Этот проезд сейчас тоже заблокирован забором и, соответственно, недействителен.

Количество оценок водительскому мастерству Лизы на «Лексусе» зашкаливает. Есть и резюмирующие сообщения в соцсети: «Уткнуться в забор, выехать на тротуар, упереться в пешехода, вылететь на него с битой, прийти в комменты и сказать: я ничего не нарушила. Комбо».

Вечером 5 августа Голубева выехала с парковки у Комендантского, 17, уткнулась в забор и двинулась по тротуару. Пешеход-оператор, по ее словам, замахнулся кулаком на автомобиль, после чего танцовщица вышла из салона с битой.

Государственно-административная техническая инспекция (ГАТИ) согласовала дорожные работы вдоль Комендантского от площади до Шуваловского проспекта. Они продолжатся до 30 августа. Временной схемой движения предусмотрены выезды со дворов жилых домов и парковки ресторана на свободные от ремонта участки дороги.

«Схема не предусматривает использование тротуара для передвижения на автомобиле. Водители нарушают правила», – уточнили в ГАТИ.

За неделю до Лизы шум на Комендантском устроила троица из «Роллс-Ройса». Тротуарными «покатушками» возмутился прохожий, за что был избит и облит перцовым газом. После просмотра телевизионного выпуска новостей глава СК РФ Александр Бастрыкин решил, что уголовным делом о хулиганстве должен заниматься Следственный комитет. Полиция не возражала.