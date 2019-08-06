ООО «Терминал-Ресурс»: строим будущее Пушкинского района. Часть 1

Малоэтажное жильё приобретает всё большую популярность в России. При этом в ряде стран малоэтажное домостроение является основным. Низкая плотность населения в черте города с доступом к социальной и транспортной инфраструктуре обеспечивает более комфортную жизнь, нежели в условиях плотной застройки.

ООО «Терминал-Ресурс»

Возведение малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведёт на юге Санкт-Петербурга известная строительная компания с 25-летним стажем работы. Масштабный проект развития территории получил название «На Царскосельских холмах». Накануне Дня строителя на вопросы корреспондента ответила руководитель отдела продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс» ЕленаТян.

– В июле 2019 года компания «Терминал-Ресурс» ввела в эксплуатацию очередной жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». Согласно разрешению на строительство, срок сдачи объекта – конец 2020-го года. Как удалось настолько опередить график?

– Жилой комплекс «Образцовый квартал 4» – это часть нашего большого проекта комплексного освоения территории в Пушкинском районе. Мы приступили к его реализации 10 лет назад с разработки градостроительной и проектной документации. Сначала были построены магистральные инженерные и улично-дорожные сети. Подготовительная работа позволила избежать многих ошибок и оптимизировать последующее строительство. Теперь возведение каждого жилого комплекса от разработки котлована до передачи ключей занимает полтора года. Высокий темп строительства имеет значение только при соблюдении высоких стандартов качества, которые у нас контролируют на каждом этапе соответствующие службы.

ООО «Терминал-Ресурс»

– Чем жилые комплексы отличаются друг от друга?

– «Образцовые кварталы» состоят из нескольких 4-5-этажных домов, построенных по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Концепция проекта «На Царскосельских холмах» – современный комфорт в спокойной экологически благополучной среде. Дома оборудованы бесшумными швейцарскими лифтами «Schindler», на крышах установлены автономные газовые котельные «Viessmann» (Бельгия), вместо громоздких труб и радиаторов применена система обогрева помещений «тёплый водяной пол». И в подъездах, и в квартирах выполнено панорамное остекление. Квартирография предполагает свободные планировки, что позволяет объединить кухню-гостиную, учесть состав семьи, назначение помещений и индивидуальные пожелания жильцов. Высота потолков больше типовой – от 2,75 до 4,4 метров на пятом, мансардном, этаже. Каждый жилой комплекс имеет свою изюминку. В «Образцовом квартале 4»– «французские» балконы и остеклённые крыши над балконами на мансардном этаже. В наших квартирах много света и воздуха. Это и психологический комфорт, и возможность реализовать оригинальный дизайн-проект.

– Почему компания отказалась от стандартной системы отопления?

– Тёплый водяной пол – это оптимальное решение для благоприятного климата в жилом помещении. Трубы отопления монтируются в пол, не нарушая целостность интерьера. В результате происходит оптимальное распределение температуры в квартире, без резких перепадов. Такие полы хорошо зарекомендовали себя в Европе. Водяной пол не пересушивает воздух, что часто происходит при центральном отоплении. Терморегуляторы позволяют установить комфортную температуру в каждой жилой зоне. В спальне и детской может быть теплее, в гостиной – прохладнее. Новосёлы «Образцовых кварталов» уже убедились, что тёплые водяные полы заметно сокращают коммунальные платежи за отопление. Большой плюс системы – отсутствие труб и радиаторов.Тёплый пол не занимает места и не ограничивает расстановку мебели. Площадь помещения можно использовать на 100%. За счет того, что при монтаже такой системы появляется дополнительный слой стяжки и утеплителя, создается дополнительная шумоизоляция.

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya