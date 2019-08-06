Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 65.20р
73.07р
11:34 07.08.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
07.08.2019 11:00
Печать

ООО «Терминал-Ресурс»: строим будущее Пушкинского района. Часть 1

Малоэтажное жильё приобретает всё большую популярность в России. При этом в ряде стран малоэтажное домостроение является основным. Низкая плотность населения в черте города с доступом к социальной и транспортной инфраструктуре обеспечивает более комфортную жизнь, нежели в условиях плотной застройки.

ООО «Терминал-Ресурс»: строим будущее Пушкинского района. Часть 1

ООО «Терминал-Ресурс»

Возведение малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведёт на юге Санкт-Петербурга известная строительная компания с 25-летним стажем работы. Масштабный проект развития территории получил название «На Царскосельских холмах». Накануне Дня строителя на вопросы корреспондента ответила руководитель отдела продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс» ЕленаТян.

– В июле 2019 года компания «Терминал-Ресурс» ввела в эксплуатацию очередной жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». Согласно разрешению на строительство, срок сдачи объекта – конец 2020-го года. Как удалось настолько опередить график?

– Жилой комплекс «Образцовый квартал 4» – это часть нашего большого проекта комплексного освоения территории в Пушкинском районе. Мы приступили к его реализации 10 лет назад с разработки градостроительной и проектной документации. Сначала были построены магистральные инженерные и улично-дорожные сети. Подготовительная работа позволила избежать многих ошибок и оптимизировать последующее строительство. Теперь возведение каждого жилого комплекса от разработки котлована до передачи ключей занимает полтора года. Высокий темп строительства имеет значение только при соблюдении высоких стандартов качества, которые у нас контролируют на каждом этапе соответствующие службы.

ООО «Терминал-Ресурс»
ООО «Терминал-Ресурс»

– Чем жилые комплексы отличаются друг от друга?

– «Образцовые кварталы» состоят из нескольких 4-5-этажных домов, построенных по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Концепция проекта «На Царскосельских холмах» – современный комфорт в спокойной экологически благополучной среде. Дома оборудованы бесшумными швейцарскими лифтами «Schindler», на крышах установлены автономные газовые котельные «Viessmann» (Бельгия), вместо громоздких труб и радиаторов применена система обогрева помещений «тёплый водяной пол». И в подъездах, и в квартирах выполнено панорамное остекление. Квартирография предполагает свободные планировки, что позволяет объединить кухню-гостиную, учесть состав семьи, назначение помещений и индивидуальные пожелания жильцов. Высота потолков больше типовой – от 2,75 до 4,4 метров на пятом, мансардном, этаже. Каждый жилой комплекс имеет свою изюминку. В «Образцовом квартале 4»– «французские» балконы и остеклённые крыши над балконами на мансардном этаже. В наших квартирах много света и воздуха. Это и психологический комфорт, и возможность реализовать оригинальный дизайн-проект.

– Почему компания отказалась от стандартной системы отопления?

– Тёплый водяной пол – это оптимальное решение для благоприятного климата в жилом помещении. Трубы отопления монтируются в пол, не нарушая целостность интерьера. В результате происходит оптимальное распределение температуры в квартире, без резких перепадов. Такие полы хорошо зарекомендовали себя в Европе. Водяной пол не пересушивает воздух, что часто происходит при центральном отоплении. Терморегуляторы позволяют установить комфортную температуру в каждой жилой зоне. В спальне и детской может быть теплее, в гостиной – прохладнее. Новосёлы «Образцовых кварталов» уже убедились, что тёплые водяные полы заметно сокращают коммунальные платежи за отопление. Большой плюс системы – отсутствие труб и радиаторов.Тёплый пол не занимает места и не ограничивает расстановку мебели. Площадь помещения можно использовать на 100%. За счет того, что при монтаже такой системы появляется дополнительный слой стяжки и утеплителя, создается дополнительная шумоизоляция.

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Реклама


 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Аквилон Инвест»
07.08.2019 11:32

Во II очереди ЖК All Inclusive завершено устройство свайного поля

На строительной площадке II очереди жилого комплекса All Inclusive, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Шушарах, завершено устройство котлована и свайного поля.
Группа ЦДС
06.08.2019 17:30

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Московский»

Группа ЦДС вывела на рынок корпус 4 жилого комплекса ЦДС «Московский». В продажу поступили более 850 квартир стоимостью от 2,5 млн руб. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
06.08.2019 17:00

Старт продаж квартир в новом корпусе ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», начал продажу квартир в 13 корпусе нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина».
ООО «КОРИС ассистанс (СПб)»
06.08.2019 16:38

«КОРИС» – скорая помощь для Вас

Нашей компании исполнилось 20 лет. На протяжении этих лет, каждый месяц к нам обращаются более 3000 пациентов, и мы дорожим оказанным нам доверием.
пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии
06.08.2019 13:54

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии закрыл театральный сезон

4 августа гала-концертом с участием звезд жанра Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии завершил III фестиваль «Оперетта-Парк», который проходил в Государственном музее-заповеднике «Гатчина». Фестиваль посетили около четырех тысяч зрителей.
«Петербургская Недвижимость»
06.08.2019 11:24

Йога, бег и прогулки – Setl Group создал для ЖК «ЗимаЛето» фитнес-набережную

Набережная Охты у жилого комплекса «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе преобразилась благодаря холдингу Setl Group. Здесь появился благоустроенный пирс, где можно заниматься йогой, удобные сидячие места-ступени, велодорожка и уютная прогулочная зона.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.08.2019 10:00

Собственность на «Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе сдан ещё один малоэтажный жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». С 1 августа застройщик «Терминал-Ресурс» передаёт дольщикам ключи. Следующий шаг к новой жизни – оформление собственности.
СРО А «Объединение строителей СПб»
05.08.2019 17:32

Застройщики Петербурга избрали своего президента

В преддверии Дня строителя на общем собрании членов "Объединения строителей СПб" прошли перевыборы президента в связи с истечением срока его полномочий. Большинством голосов президентом «Объединения строителей СПб» был избран Александр Вахмистров.
«Петербургская Недвижимость»
05.08.2019 12:02

Проекты SetlGroup возглавили ТОП-10 самых покупаемых новостроек Петербурга

Жилые комплексы комфорт-класса от SetlGroup – «Чистое небо» и «Солнечный город» – стали самыми популярными проектами у покупателей в Петербурге во 2 квартале 2019 года.
02.08.2019 17:40

Банк «Санкт-Петербург» – команда высокой SUP-культуры

Корпоративная команда Банка «Санкт-Петербург» стала победителем в номинации «Самая яркая творческая презентация бренда» IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP -2019»
«Аквилон Инвест»
02.08.2019 17:11

«Аквилон Инвест» запускает марафон скидок на квартиры в Санкт-Петербурге

В августе при бронировании и покупке квартиры в объектах холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге можно получить скидку до 19%*
ГК «Полис Групп»
02.08.2019 17:09

Корпусам ЖК «Полис на Неве» присвоены адреса

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил адреса корпусам жилого комплекса «Полис на Неве», который ГК «Полис Групп» возводит в Невском районе Петербурга.