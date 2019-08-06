Трамп объявил о «тотальном экономическом эмбарго» Венесуэлы. В России действия Америки назвали «международным бандитизмом»
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который расширяет существующие ограничения в отношении латиноамериканской республики.
«Американское эмбарго замораживает активы правительства Венесуэлы и связанных с ней предприятий, а также запрещает экономические сделки с ними», – сообщает 6 августа телеканал CNN.
В частности, указ Трампа нацелен на центральный банк латиноамериканской республики и государственную нефтяную компанию PDVSA. В своем письме конгрессу американский президент указал, что причины усиления санкционного давления - «узурпация власти незаконным режимом [президента] Николаса Мадуро» и «нарушение права человека». По словам Трампа, речь идет о «тотальном экономическом эмбарго».
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии РИА Новости заявил о «международном бандитизме» со стороны США. Он напомнил, что свои шаги, направленные на ужесточение санкционного давления, Трамп не согласовывает с Советом Безопасности ООН.
«Блокировка официальных активов — это акт противодействия официальным властям этой страны и через это — оказание непосредственной поддержки оппозиции», – уточнил Косачев.
Справка:
Американские санкции в отношении Венесуэлы США начали постепенно вводить с 2015 года еще при Бараке Обаме, правительство которого видело в этой стране «угрозу национальной безопасности». Однако обострение политического кризиса 2019 года дало новый толчок санкционному давлению со стороны Вашингтона.
В феврале Соединенные Штаты ужесточили ограничения и внесли в черный список пять граждан Боливарианской Республики: главу Национальной разведывательной службы Венесуэлы (SEBIN) Мануэля Рикардо Кристофера Фигуера и первого комиссара SEBIN Хильдемаро Хосе Родригеса Мукуры; командующего военной контрразведкой Венесуэлы Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала и директора Сил специальных действий Венесуэльской национальной полиции (ФАЕС) Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса. Кроме того, в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA введены санкции, она практически лишена возможности продавать свою продукцию на мировых рынках. В июне Америка ввела дополнительные санкции против Венесуэлы в рамках схемы субсидирования продовольствия, которая «наполняла карманы» лидера Николаса Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.