Трамп объявил о «тотальном экономическом эмбарго» Венесуэлы. В России действия Америки назвали «международным бандитизмом»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который расширяет существующие ограничения в отношении латиноамериканской республики.

«Американское эмбарго замораживает активы правительства Венесуэлы и связанных с ней предприятий, а также запрещает экономические сделки с ними», – сообщает 6 августа телеканал CNN.

В частности, указ Трампа нацелен на центральный банк латиноамериканской республики и государственную нефтяную компанию PDVSA. В своем письме конгрессу американский президент указал, что причины усиления санкционного давления - «узурпация власти незаконным режимом [президента] Николаса Мадуро» и «нарушение права человека». По словам Трампа, речь идет о «тотальном экономическом эмбарго».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии РИА Новости заявил о «международном бандитизме» со стороны США. Он напомнил, что свои шаги, направленные на ужесточение санкционного давления, Трамп не согласовывает с Советом Безопасности ООН.

«Блокировка официальных активов — это акт противодействия официальным властям этой страны и через это — оказание непосредственной поддержки оппозиции», – уточнил Косачев.