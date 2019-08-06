«Купил за смехотворную цену». Испанская прокуратура подозревает российского миллиардера Михаила Фридмана в «нелегальном поглощении» технологической компании

Испанская антикоррупционная прокуратура вызвала на допрос акционера LetterOne Holdings и «Альфа-Групп», миллиардера Михаила Фридмана. Об этом пишет El Pais.

По данным издания, Фридмана подозревают в причастности к доведению до банкротства испанской технологической компании Zed WorldWide. Прокурор Хосе Гринда утверждает, что российский бизнесмен «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide». В результате он якобы смог приобрести компанию «за смехотворную цену» (20 млн евро), проведя, как считает надзорное ведомство, «нелегальное поглощение». С 2013 года Амстердамский торговый банк (им владеет Альфа-банк) был одним из основных кредиторов группы Zed.

Сам Фридман еще в 2017 году заявил, что отвергает связь с «предпринимательскими решениями, которые могли привести к неплатежеспособности Zed Worldwide».

Группа Zed была основана в 1996 году семьей Перес-Долсет, она являлась одним из мировых лидеров в сфере развлекательных мобильных и компьютерных технологий. В 2013 году началось партнерство с российской Temafon, но уже через два года владелец Zed заявил, что россияне якобы пытаются добиться банкротства компании.