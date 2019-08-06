Тульский «Арсенал» очень хочет получить Джорджевича, но «Зенит» не отвечает

Футбольный клуб «Арсенал» из Тулы сделал «Зениту» предложение об аренде нападающего Луки Джорджевича. Как пишет 6 августа «Спорт-Экспресс», тульская команда ожидает ответа от петербуржцев.

«Месяц назад мы сделали предложение «Зениту», но пока не получили ответа», — сказал Аджоев.

Трансферное окно закроется 2 сентября. После этой даты переходы будут запрещены.

Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году, но закрепиться в основе сине-бело-голубых у него так и не получилось. За шесть последующих лет черногорский нападающий играл на условиях аренды в «Твенте» (Голландия), «Йонг Твенте» (Голландия), «Сампдории» (Италия), «Понферрадине» (Испания) и тульском «Арсенале».