Лето на миллион. Петербургский бизнесмен провёл два месяца в плену, с него требовали долги

Предпринимателя из Петербурга лишили свободы на два месяца. Знакомые бизнесмена хотели силой вернуть долги.

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, по подозрению в похищении человека полиция задержала 31-летнего жителя Ленобласти и 32-летнего приезжего из Ингушетии. По версии следствия, приятели 21 мая в Аптекарском переулке напали на 26-летнего бизнесмена. Под угрозой ножа и пистолета посадили его в «Форд Фокус» и увезли в заточение. В плену горожанин был до 31 июля. За свободу требовали миллион рублей наличными.

Жертва знакома со своими обидчиками. Один из похитителей работал водителем в компании, которой руководил бизнесмен. Причиной размолвки стали долги. На счета предпринимателя наложил арест Красногвардейский районный суд в конце июля.

Пытаясь ускорить процесс выдачи денег, похитители привезли пленника к Арбитражному суду на Суворовском проспекте. Оттуда мужчине удалось сбежать. Через несколько дней он обратился в полицию.