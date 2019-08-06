Ночью полностью перекроют два съезда на развязке КАД с проспектом Энгельса

В ночь на среду, 7 августа, на кольцевой автодороге Петербурга на пять часов перекроют съезды №2 и №5 на развязке с проспектом Энгельса. Там будут менять асфальт на переходно-скоростных полосах.

Как сообщает 6 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 0:00 до 5:00 7 августа будут полностью перекрыты для движения съезды с внешнего кольца КАД в Петербург на проспект Энгельса и в Ленобласть на федеральную дорогу А-121 «Сортавала» в направлении Приозерска. Менять асфальт там будут в рамках реконструкции северного участка КАД. Из-за нее же сейчас полностью перекрыт участок внешнего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры.

Работы на развязке будут вести ночью – в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД».