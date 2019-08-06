Мать Малкома: Мы с Малкомом сталкивались с расизмом во Франции и Испании, но в матче «Зенит» – «Краснодар» он ничего подобного не заметил

Флавиа де Оливейра, мать новичка «Зенита» Малкома, 6 августа прокомментировала расистский скандал, раздутый вокруг ее сына английскими СМИ.

«Когда я прочитала новости, то даже позвонила ему и спросила, правда ли это. Он ответил: «Правда – что?». Он ничего такого не заметил и был очень доволен после матча. Малком очень доволен тем, как к нему относится руководство «Зенита», особенно генеральный директор. Он даже попросил клуб предоставить ему репетитора по русскому языку. Вчера он провел весь день, спокойно гуляя по улицам.

Я сама сталкивалась с расизмом во Франции. Малком прошел через это в одном из магазинов Испании. Но я воспитала своего сына так, чтобы он не становился заложником этой проблемы. Это не значит, что нужно проявлять малодушие и притворяться, словно ничего не было. Это важно, и расизм нужно осуждать, но не позволять ему влиять на нашу жизнь», – цитирует мать Малкома ESPN.

В матче 4 тура чемпионата РПЛ на фанатском секторе «Газпром Арены» появились два баннера с надписями «Спасибо руководству за верность традициям» и «RIP Селекция 12», отсылающими к известному манифесту «Селекция 12». Одними из первых на эти плакаты обратили внимание журналисты британского таблоида The Sun. На следующий день после матча издание опубликовало заметку под заголовком «Поклонники "Зенита" протестуют против подписания чернокожего игрока с шокирующим расистским баннером». В дальнейшем в зарубежных соцсетях получила распространение новость, что на баннере было написано «Сохраняйте наши традиции и не подписывайте черных игроков», что не соответствовало реальности.

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По ходу самой игры болельщики очень тепло встретили дебют Малкома. После игры новичка также дружелюбно приняли на фанатском секторе.

Футбольный клуб «Зенит» позже выступил с заявлением, в котором выразил «глубокое сожаление» в связи с тем, что зарубежные СМИ неточно сообщали о случившемся.