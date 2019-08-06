Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +18
$ 65.05р
72.37р
12:16 06.08.2019
Расширенный поиск

Спорт
06.08.2019 10:21
Печать

Мать Малкома: Мы с Малкомом сталкивались с расизмом во Франции и Испании, но в матче «Зенит» – «Краснодар» он ничего подобного не заметил

Флавиа де Оливейра, мать новичка «Зенита» Малкома, 6 августа прокомментировала расистский скандал, раздутый вокруг ее сына английскими СМИ.

«Когда я прочитала новости, то даже позвонила ему и спросила, правда ли это. Он ответил: «Правда – что?». Он ничего такого не заметил и был очень доволен после матча. Малком очень доволен тем, как к нему относится руководство «Зенита», особенно генеральный директор. Он даже попросил клуб предоставить ему репетитора по русскому языку. Вчера он провел весь день, спокойно гуляя по улицам.

Я сама сталкивалась с расизмом во Франции. Малком прошел через это в одном из магазинов Испании. Но я воспитала своего сына так, чтобы он не становился заложником этой проблемы. Это не значит, что нужно проявлять малодушие и притворяться, словно ничего не было. Это важно, и расизм нужно осуждать, но не позволять ему влиять на нашу жизнь», – цитирует мать Малкома ESPN.

В матче 4 тура чемпионата РПЛ на фанатском секторе «Газпром Арены» появились два баннера с надписями «Спасибо руководству за верность традициям» и «RIP Селекция 12», отсылающими к известному манифесту «Селекция 12». Одними из первых на эти плакаты обратили внимание журналисты британского таблоида The Sun. На следующий день после матча издание опубликовало заметку под заголовком «Поклонники "Зенита" протестуют против подписания чернокожего игрока с шокирующим расистским баннером». В дальнейшем в зарубежных соцсетях получила распространение новость, что на баннере было написано «Сохраняйте наши традиции и не подписывайте черных игроков», что не соответствовало реальности.

Реклама

По ходу самой игры болельщики очень тепло встретили дебют Малкома. После игры новичка также дружелюбно приняли на фанатском секторе.

Футбольный клуб «Зенит» позже выступил с заявлением, в котором выразил «глубокое сожаление» в связи с тем, что зарубежные СМИ неточно сообщали о случившемся.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.08.2019 10:00

Собственность на «Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе сдан ещё один малоэтажный жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». С 1 августа застройщик «Терминал-Ресурс» передаёт дольщикам ключи. Следующий шаг к новой жизни – оформление собственности.
СРО А «Объединение строителей СПб»
05.08.2019 17:32

Застройщики Петербурга избрали своего президента

В преддверии Дня строителя на общем собрании членов "Объединения строителей СПб" прошли перевыборы президента в связи с истечением срока его полномочий. Большинством голосов президентом «Объединения строителей СПб» был избран Александр Вахмистров.
«Петербургская Недвижимость»
05.08.2019 12:02

Проекты SetlGroup возглавили ТОП-10 самых покупаемых новостроек Петербурга

Жилые комплексы комфорт-класса от SetlGroup – «Чистое небо» и «Солнечный город» – стали самыми популярными проектами у покупателей в Петербурге во 2 квартале 2019 года.
02.08.2019 17:40

Банк «Санкт-Петербург» – команда высокой SUP-культуры

Корпоративная команда Банка «Санкт-Петербург» стала победителем в номинации «Самая яркая творческая презентация бренда» IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP -2019»
«Аквилон Инвест»
02.08.2019 17:11

«Аквилон Инвест» запускает марафон скидок на квартиры в Санкт-Петербурге

В августе при бронировании и покупке квартиры в объектах холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге можно получить скидку до 19%*
ГК «Полис Групп»
02.08.2019 17:09

Корпусам ЖК «Полис на Неве» присвоены адреса

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил адреса корпусам жилого комплекса «Полис на Неве», который ГК «Полис Групп» возводит в Невском районе Петербурга.
Пресс-служба ТК "Невский Центр"
02.08.2019 12:20

Невский Центр запустил первый в своей истории витринный проект

1 августа торговый комплекс «Невский Центр» запустил первый в своей истории концептуальный витринный проект, над которым трудились студия ретейл-дизайна Ольги Болкуновой и дизайнер Янис Чамалиди. Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.
Setl Group
02.08.2019 11:21

Setl Group выплатил 7-й купон по облигациям серии 001P-01

1 августа 2019г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 7-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.08.2019 18:00

На «Царскосельских холмах» прибавление

Первого августа 2019 года началась передача ключей дольщикам жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Объект построен и введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» с опережением графика.
ГК «Полис Групп»
01.08.2019 15:16

Старт продаж новой секции ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» открыла продажи в новой секции 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском».
фото предоставлено компанией ЦДС
01.08.2019 12:20

Более 100 региональных партнеров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела III Ассамблею региональных партнеров, в рамках которой более 100 представителей агентств недвижимости из 45 городов России познакомились с новыми объектами застройщика.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
01.08.2019 11:58

ГК «Ленстройтрест» – участник конкурса «Лидер строительного качества»

Группа компаний «Ленстройтрест» поборется за звание лидера строительного качества в номинации «Лучшие объекты социального назначения». На профильный конкурс выдвинут детский сад в виде сказочного замка, который расположен на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.