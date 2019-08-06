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Общество
06.08.2019 10:03
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В Хабаровске полицейскому заменили условный срок на реальный по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу

Хабаровский краевой суд приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии-поселения бывшего полицейского Владимира Овчинникова, который не предотвратил убийство пауэрлифтера Андрея Драчева в 2017 году. Ранее ему дали условный срок, но адвокат потерпевшего подал апелляцию. Об этом 6 августа сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

Суд признал бывшего сотрудника патрульно-постовой службы виновным в халатности (часть вторая статьи 293 УК РФ). Кроме того, ему запретили работать в государственных органах в течение почти двух лет.

Андрей Драчев погиб во время уличной драки в августе 2017 года. Суд признал виновным жителя Хабаровска Анара Аллахверанова в убийстве из хулиганских побуждений и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

По версии следователей, Овчинников был свидетелем конфликта, но не стал в него вмешиваться из-за приятельских отношений с Аллахверановым. Он не задержал его и не дал вмешаться в драку прибывшим по вызову сотрудникам Росгвардии, убедив их, что конфликта нет.

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Сначала Овчинникова обвиняли в злоупотребление полномочиями, но позднее статью переквалифицировали и обвинили в халатности. В марте его приговорили к двум годам и шести месяцам условного срока.

 

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