Ударивший кондуктора в лицо за 40 рублей пришел с повинной. Его опознали читатели «Фонтанки»

Сотрудники полиции задержали предполагаемого агрессора, напавшего на кондуктора троллейбуса 45-го маршрута в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 6 августа.

Накануне 28-летний Иннокентий сам пришёл в полицию и написал явку с повинной.

По данным нашего издания, 28-летний местный житель предпочитает передвигаться на собственном «Порше» 2012 года выпуска. В социальной сети автолюбитель называет себя циником и сообщает, что якобы работает в «Газпроме». «Избавление от слабохарактерности», — указывает петербуржец род своей деятельности.

Первыми на подозреваемого обратили внимание читатели «Фонтанки». 1 августа, то есть на следующий день после публикации предоставленной «Горэлектротрансом» видеозаписи, с редакцией связались несколько человек и попросили обратить внимание на Иннокентия Александрова. Они уверенно опознали молодого человека в герое салонного ролика.

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«Александров живет рядом с ТРК «Космос» на улице Типанова, а на троллейбусе ездит за машиной, которая стоит в другом квартале, так как в его доме стоит парковка дороже. Друзья зовут его Кеша», – сообщил один из авторов письма.

Другой акцентировал внимание на скрытности Александрова: «Он сам по себе очень закрытый человек, как будто боится, что узнают, чем он занимается».

Некоторые читатели сообщили, что Иннокентий живет на мамины деньги. Но есть теория, что молодой человек бизнесмен. «Кем его мама работает, не знаю, а он говорил как-то, что они с кем-то вложились в какой-то салон техники и открыли небольшой магазинчик, с которого он имеет раз в два-три месяца хороший доход», – написано в одном из писем.

«Фонтанка» просила читателей обратиться не только в редакцию, но и полицию, на что мы получали стереотипный ответ: «Разве она на что-то способна?». Мы переубеждали читателей по мере нашей веры в то, что полиция – способна. Они обещали сообщить об Александрове.

2 августа «Фонтанка» обратилась с запросом в ГУ МВД по поводу подозреваемого – задержан ли он. Ответ был получен лаконичный: «Не торопитесь». Уточнить, установлен ли силами полиции пассажир-дебошир, в ведомстве затруднились.

В тот же день наш корреспондент позвонил по номеру Иннокентия Александрова. Журналисту ответил женский голос. Собеседница дала понять, что ей искомый мужчина знаком, но передавать трубку отказалась. Запись со своим участием, по всей видимости, Александров к тому моменту уже видел. Выходные он, судя по всему, потратил на раздумья – дальше скрываться или сдаваться.

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В ночь на 24 июля кондуктор сломавшегося троллейбуса попросила пересесть пассажира в другой транспорт. Уже заплативший за проезд мужчина начал словесную перепалку, а затем ударил кулаком в лицо сотруднице «Горэлектротранса». Пострадавшую увезли в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».