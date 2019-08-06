Российские чиновники попросили увеличить им командировочные. Расходы из собственного кармана приводят к «снижению уровня жизни»

В командировках чиновники несут дополнительные расходы сверх установленных суточных, из-за чего снижается их уровень жизни, считают в профсоюзе госслужащих. Представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением увеличить госслужащим суточные в командировках.

По словам зампреда Федерации независимых профсоюзов России Нины Кузьминой, причиной стало то, что сейчас чиновники вынуждены нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, «что приводит к снижению уровня жизни», пишет 6 августа РБК со ссылкой на «Известия».

Размер суточных для работников федеральных учреждений в командировке по России составляет 100 руб., эта сумма зафиксирована в постановлении правительства от 2002 года.

Как заявил «Известиям» председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов, «чашка кофе стоит дороже, а в Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды».

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До какой именно суммы нужно увеличить суточные, в обращении не указано. При этом Водянов напомнил, что, согласно Налоговому кодексу, у частных компаний есть возможность не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 руб. при командировках по стране.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет трехстороннюю комиссию, получение письма подтвердили, но не стали подробно комментировать ситуацию.

Согласно данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти составила 126,6 тыс. руб. Как подсчитала служба статистики, самыми высокооплачиваемыми стали федеральные чиновники из аппарата правительства: их среднемесячная зарплата достигла 240,4 тыс. руб.

Ранее исследователи Transparency International выяснили, что только два министерства России публикуют детальную информацию по поводу зарубежных командировок. Среди них – Минпром, который с 2016-го по 2017 год потратил 19,3 млн рублей на поездки. Денис Мантуров во время своих рабочих визитов селится в номерах класса «люкс», утверждают в организации. Например, в 2016-м в Шанхае он останавливался в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 миллиона рублей в сутки. Его подчиненные также живут в комфорте, однако их траты на отели заметно ниже. В министерстве заметили, что командировочные расходы согласовываются за год.