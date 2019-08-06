Задержан второй участник драки на игре «Зенита». Его тоже спросят за избитого росгвардейца

Еще одно уголовное дело возбуждено после драки фанатов «Зенита» с ОМОНом во время игры с «Краснодаром» 3 августа. В Мариинской больнице после стычки с фанатами оказался боец оперативного батальона. Его предполагаемый обидчик уже задержан.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 6 августа, накануне оперативники Центра «Э» с коллегами из УМВД по Петроградскому району пришли к жителю юго-запада города. По мнению сотрудников, именно мужчина 1995 года рождения нанес сокрушительный удар в лицо своему ровеснику — бойцу батальона ОМОН ГУ Росгвардии Петербурга на стилобате «Газпром Арены». В отличие от своего старшего сослуживца, замкомандира батальона, тоже избитого в этой драке, боец получил более тяжелые травмы. В Мариинской больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей лица, гематому. Все это расценили как вред, опасный для здоровья.

Подозреваемый задержан на двое суток. Раньше, по предварительным данным, проблем с законом не имел.

Вчера стало известно, что по той же 318-й статье (только там шла речь о неопасном вреде для здоровья) был задержан петербуржец 1994 года рождения. Ему вменили удар в лицо другому омоновцу.

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Причиной конфликта на игре «Зенита» стал спор с силовиками о месте для курения возле арены. После стычки административные протоколы получили 17 человек. Петербургский футбольный клуб и Российская премьер-лига пообещали разобраться в ситуации и не допускать подобного впредь.