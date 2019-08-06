Посол Евросоюза оценил возможность выдачи электронных виз россиянам

В Евросоюзе пока не собираются вводить электронные визы для россиян в ответ на упрощение визового режима со стороны Москвы. Об этом РБК 6 августа заявил глава диппредставительства ЕС в России Маркус Эдерер.

«В своем подходе к упрощению процедуры выдачи виз Европейский союз всегда отдавал приоритет выдаче большого числа многократных виз с длительным сроком действия», — пояснил он.

Эдерер назвал «шагом в верном направлении» решение России с 1 октября 2019 года начать выдавать однократные электронные визы для посещения Петербурга и Ленинградской области. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле.

С июля иностранные туристы могут получать электронные визы для посещения Калининграда, ранее такой порядок действовал для Дальнего Востока. Планируется, что с 2021 года режим выдачи электронных виз для иностранцев будет распространен по всей стране. Сообщалось, что такой возможностью смогут воспользоваться граждане Китая, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии, а также стран Европейского союза и не входящих в него государств Шенгенской зоны.

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Конечный список государств, граждане которых смогут воспользоваться электронными визами в Россию, пока не утвержден. Ранее сообщалось, что в перечень таких государств войдет Финляндия. «Европейский союз надеется, что этот режим будет распространяться на граждан всех стран ЕС и всех стран — участниц Шенгенского соглашения, а также со временем будет использоваться для выдачи многократных виз», — сказал Эдерер.

Хотя инициатива по введению электронных виз и «создаст стимулы для любознательных туристов и студентов совершить первую поездку в Россию», ее позитивные последствия будут ограниченными, отметил посол ЕС. «Однократный характер этих виз, означающий, что путешественникам придется обращаться за визой каждый раз, когда они захотят совершить поездку в Россию, а также их непродолжительный срок действия (30 дней) и краткий разрешенный срок пребывания (до восьми суток) едва ли будут способствовать расширению бизнес-контактов и привлечению туристов», — объяснил Эдерер. «И то и другое требует многократных виз с длительным сроком действия», — добавил он.

Как напомнил Эдерер, с 2020 года вступят в силу новые правила выдачи виз, которые затронут в том числе и россиян. Согласно им, путешественникам, совершающим частые поездки и имеющим положительную визовую историю, будут выдаваться многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком действия от одного года до максимум пяти лет. Стоимость визы будет составлять €35, указал посол ЕС.

1 августа в Финляндии объявили, что приведут свои требования к пакету документов на визу в соответствии с тем, что запрашивают у россиян все остальные члены Шенгенского соглашения. Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Суоми на английском и русском языках в течение августа 2019 года. Новость об ужесточении требований вызвала 30-процентный рост числа заявителей в визовом центре Финляндии — петербуржцы стремятся успеть оформить шенген в упрощённом порядке, который не требует подтверждающих документов.