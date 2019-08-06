«Человеческий фактор». Минобороны заговорило о причинах взрывов на военном складе в Красноярском крае

Предварительной причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка является человеческий фактор. Об этом 6 августа сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, точные причины укажут следственные органы и прокуратура. Булгаков добавил, что арсенал подлежит расформированию, сообщает РИА Новости.

По итогам облета охваченной пожаром территории на вертолете Ми-8 генерал также заявил, что детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, но остается угроза подрыва отдельных снарядов остается. Военно-следственный отдел по Красноярскому гарнизону начал проверку по факту взрывов боеприпасов.

Взрывы на складе в воинской части в 5 км от поселка Каменка Ачинского района начались днем 5 августа. По данным Минобороны, причиной стало возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

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Спасатели начали эвакуацию людей в радиусе 20 км от склада, из десяти населенных пунктов в Ачинском районе вывезли более 16 тысяч жителей.

На территории Ачинского района ввели режим ЧС. На месте происшествия находятся беспилотники, которые мониторят обстановку.

В результате происшествия, по последним данным, пострадали 12 человек, из них шестеро госпитализированы. Сообщалось об одном погибшем, но официально эта информация не подтвердилась.