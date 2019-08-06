Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Федеральной службы безопасности включен в список компетентных организаций Координационного центра доменов (КЦ РФ) зоны.ru/.рф,.

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов», — заявил 6 августа директор КЦ РФ Андрей Воробьев газете «Коммерсантъ».

Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, пишет издание.

Как добавляет РБК, в июне о планах попросить полномочий для запрета сайтов заявили в ФАС. Начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Татьяна Никитина заявила, что это необходимо для борьбы с рекламой онлайн-казино, которая исчезла из поисковых систем, но осталась на сайтах с пиратским контентом. В ФАС считают, что ситуация может измениться, если ведомство будет само вносить сайты в реестр запрещенных ресурсов, чтобы доступ к ним в дальнейшем блокировал Роскомнадзор.